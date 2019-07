In Kettenkamp schlug ein Blitz in diesen Baum ein. Über eine Telefonleitung übertrug er sich in zwei Häuser und einen Schweinestall. Foto:

Kettenkamp. Ein heftiger Blitzeinschlag währende eines Gewitters hat in der Nacht zu Mittwoch Schäden in zwei Häusern und einem Stall in der Nähe von Kettenkamp angerichtet. Personen kamen aber nicht zu Schaden.