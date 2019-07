Auf der Ankum-Bersenbrücker Bahnlinie soll wieder ein Schienenbus rollen. Repro: Holger Paulsen

Ankum. Holger Paulsen will eine Rarität auf die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahnlinie bringen: den nach seinen Angaben ersten in Niedersachsen gebauten Schienenbus. Der Umbau des Raiffeisengebäudes am Ankumer Bahnhof macht Fortschritte.