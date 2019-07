In Bersenbrück eröffnet Fachgeschäft für LED-Technik CC-Editor öffnen

Ihr Ladengeschäft in Bersenbrück öffnet ein Tor zur neuen Welt der LED-Technik: Alexander Gagen mit Mitarbeiter und Neffe Daniel Möller (von links). Foto: Martin Schmitz

Bersenbrück. Was Alexander und Katharina Gagen am Donnerstag in Bersenbrück eröffnen wollen, ist mehr als nur ein Ladengeschäft: „Timetechnic“ öffnet das Tor zur faszinierenden Welt der LED-Beleuchtung. Und die schafft sogar dreidimensionale Darstellung.