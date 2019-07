Eggermühlen. Am Montag begann der Abriss des Havermann-Altbaus in Eggermühlen. Im kommenden Jahr wird es noch mehr Baustellen im Ort geben, erfuhren die Bürger im „Dorfgespräch“.

Dort machte Bürgermeister Markus Frerker öffentlich, dass an den Kindergarten eine neue Krippengruppe angebaut werden soll. Nicht unbedingt ein hausgemachtes Problem, rundherum müssen sich fast alle Gemeinden dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen stellen. Eggermühlen hat dabei den Vorteil, dass das Gelände an der alten Rentei genug Platz für einen Ausbau bietet und der neue Kindergarten modular aufgebaut ist, was einen Anbau erleichtert.



Frerkers Vertreter Stefan Klune geht gern zum Karneval, hat auch nichts dagegen, dass die Politik dort „eins drüberkriegt“. Doch wenn dem Gemeinderat in einer Ansage zwischen zwei Auftritten „Stillstand“ vorgeworfen wird und Funkstille mit Nachbar Kettenkamp und der Familie von Boeselager, an deren Grundbesitz immer noch viele Fragen der Ortsentwicklung hängen, findet Klune den Vorwurf nicht gerechtfertigt.

2011 habe der Gemeinderat entscheiden müssen, ob er den Ort „verwalten“ wolle, schrumpfende Bevölkerungszahlen hinnehmen oder „entwickeln“. Er entschied sich für entwickeln, schuf einen neuen Kindergarten, Bauplätze, das Havermann-Projekt mit Dorfladen und altengerechten Wohnungen. Am Ende landete die Bevölkerungsprognose im Papierkorb, die Zahlen steigen wieder.









Dass sich Kettenkamp und Eggermühlen nicht unbedingt als Union betrachten, sondern als Schwesternschiffe auf Parallelkurs im Konvoi der Samtgemeinde, ist nicht erst seit dem Turnhallenstreit bekannt. Ebenfalls, dass manche Fragen zwischen Familie von Boeselage und Gemeinde das Verwaltungsgericht klären musste – durchaus zur Zufriedenheit beider Seiten, erklärt Klune. Und die Gesprächsfäden reißen nicht ab, weder zur einen noch zur anderen Seite, betont der Vizebürgermeister.

Viel Raum nahm die Vorstellung des Havermann-Projekts ein, für das zwei Vertreter des Stephanswerkes als Bauträger eigens angereist waren. Es ging um Einzelfragen wie die, dass für die Bewohnerschaft die Altersgruppe „55 plus“ angepeilt werde, keine jungen Partyfans.

Dass Wohnungen nicht an ortsfremde Anleger verkauft werden sollen. Dass der Gemeinschaftsbereich auf vielfachen Wunsch eine Theke bekommen soll. Und der Geldautomat in die Außenwand des Dorfladens eingelassen werden soll, damit er außerhalb von dessen Öffnungszeiten erreichbar ist. Die Wohnungen will das Stephanswerk im Oktober genauer vorstellen.