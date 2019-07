Quakenbrück. 16 Teams der 1. Kreisklasse Nord A befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung und kurz vor dem Start in die neue Saison, die durch die Umstrukturierung der Fußballkreise zu einer besonderen wird.

Als Favoriten auf die vorderen Plätze gelten traditionell die beiden Absteiger, in diesem Falle der Bippener SC und die DJK Schlichthorst. Beide treten zwar unter neuer Regie, dafür mit kaum Abgängen und Kaderveränderungen in der neuen Spielklasse an. „Als Absteiger ist es immer schwierig, Fuß zu fassen“, mahnte DJK-Coach Almin Karabegovic an, der kein konkretes Ziel ausgeben wollte.

Anders sieht es Sascha Tietje, der den Bippener SC zur neuen Saison übernahm: „Ein Platz unter den ersten fünf ist realistisch“, sagte Tietje und schob noch nach: „Mehr geht immer!“

Mit Ankum II ist zu rechnen

Auch mit Vizemeister Quitt Ankum II dürfte zu rechnen sein. Die Quitt-Reserve war die einzige Mannschaft, die dem verlustpunktfreien Aufsteiger SV Alfhausen vergangene Saison lange Zeit eng auf den Fersen bleiben konnte.

Im oberen Drittel wäre es erneut keine Überraschung, sollten sich die Sportvereine aus Gehrde, Grafeld und Kettenkamp, GW Schwagstorf und Eintracht Neuenkirchen II um die Plätze streiten. Vor allem Schwagstorfs junge Mannschaft überzeugte in den vergangenen Spielzeiten stets mit einer hohen Torausbeute, während Neuenkirchen die Spiele defensiver anging. Da beide Teams zudem vom Spielerpersonal her nahezu unverändert in die Saison gehen, darf man gespannt sein, ob es sogar für einen Angriff auf die vordersten Plätze reicht. Diese Möglichkeit räumte Gehrdes Trainer Dirk Neuendorf seinem Team ebenfalls ein, das auch wieder „um die vorderen Plätze spielen könnte“, so Neuendorf.

Ein Hauen und Stechen

Nicht auszuschließen ist jedoch, dass von den favorisierten Vereinen der eine oder andere auf der Strecke bleibt, denn das Primärziel bei sämtlichen Teams ist Platz acht in der Tabelle, der durch die Zusammenlegung der Fußballkreise erreicht werden muss, um die Klasse sicher zu halten. Der halben Liga droht damit der Abstieg, sodass es ein Hauen und Stechen um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte geben wird.

SVN will sich verbessern

Fortuna Eggermühlen und der SV Nortrup sowie die Zweitvertretungen aus Quakenbrück, Berge, Fürstenau und Merzen müssten sich im Vergleich zur Vorsaison steigern, um dem Abstieg zu entgehen. Lediglich dem FC Talge wäre 2018/19 gerade noch so der Klassenerhalt gelungen, auf den beispielsweise der SV Nortrup hinarbeitet: „Wir möchten uns verbessern, der Kader ist ausgewogener und auf einzelnen Positionen gut verstärkt worden. Unser Saisonziel ist Platz fünf bis sieben“, ließ SVN-Trainer Frederik Buse durchblicken. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich Aufsteiger Bippener SC II in der neuen Spielklasse zurechtfindet. Die Fußballfans im Altkreis dürfen sich also auf eine extrem spannende Saison freuen.