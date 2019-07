Professionell am Tag: Maximilian Bekermann im Büro. Foto: Björn Thienenkamp

Bersenbrück. Innerhalb der Woche arbeitet Maximilian Bekermann als Versicherungsmakler im Büro, am Wochenende steht der 27-jährige Bersenbrücker als DJ Max auf der Bühne. So gradlinig sein schulischer und beruflicher Werdegang, so vielseitig und anerkannt sind sein Talent und Können in der Unterhaltung.