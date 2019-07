Alfhausen. Auf Einladung der Bürgermeisterin von Alfhausen, Agnes Droste, haben sich fünf ehemalige Politik-Mentees aus dem Landkreis Osnabrück getroffen und über aktuelle Themen aus den jeweiligen Gemeinden geprochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei sei unter anderem über die Baulandentwicklung, über den Bau von Kindertagesstätten, den Ausbau der örtlichen Infrastruktur und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) diskutiert worden.

„In Neuenkirchen im Hülsen werden derzeit wieder Bauplätze vergeben. Es sind allerdings viel mehr Interessenten als Bauplätze da“, wird Ratsfrau Silke Ruwe in der Mitteilung zitiert, ein Thema, das in allen Kommunen auf der Tagesordnung stehe. Barbara Pöppe, Grünen-Politikerin aus dem Bramscher Stadtrat und seit Kurzem im Kreistag des Landkreises Osnabrück, sehe die Ausweisung von Bauland und die hohen Grundstückspreise eher kritisch, heißt es weiter. Sie möchte möglichst viel Natur erhalten.

„Auch bei uns im Ort ist die Nachfrage nach Bauplätzen hoch“, wird Barbara Westerbusch, Ratsfrau aus der Gemeinde Hagen a.T.W., zitiert. „Bauwillig können sich in Listen eintragen lassen, die dann nach gewissen Kriterien sukzessive abgearbeitet werden.“ Allen Frauen sei bei diesem Thema klar, dass Land – und insbesondere Bauland – eine begrenzte Ressource sei und man damit sparsam umgehen sollte.

Die Ansiedlung von jungen Familien sei das eine, aber wie kämen die Menschen von A nach B oder von Alfhausen in das Oberzentrum Osnabrück? Die Ausweitung des ÖPNV ist für Agnes Droste und Silke Ruwe daher ebenfalls eine zentrale Frage. „Es muss möglich sein, in einer regelmäßigen Vertaktung mit dem Bus in andere Gemeinden zu gelangen“, so Ruwe. „Auch bei der Nord-West-Bahn sehe ich noch deutlichen Verbesserungsbedarf“, wird Droste zitiert.

Ein weiteres Thema sei die Schaffung von Kinderbetreuungsangeboten gewesen. „Wir haben seit gut einem Jahr eine neue Kindertagesstätte hier in Alfhausen“, so Droste laut Pressemitteilung, „ich habe im Rat durchgesetzt, dass wir vorausschauend eine zusätzliche Gruppe bauen.“ Die Nachfrage nach Kita-Plätzen habe ihr recht gegeben. Die Einrichtung sei ausgelastet, „wir mussten sie vor dem geplanten Startzeitpunkt schon ausstatten.“

Westerbusch erklärt, dass in Hagen an einige bestehende Kitas Gruppenräume angebaut würden.

Die fünf Frauen, die sich über das Mentoring-Programm „Politik braucht Frauen“ kennengelernt haben, engagieren sich mehrfach politisch. So ist Agnes Droste (CDU) neben der Tätigkeit als ehrenamtliche Bürgermeisterin von Alfhausen auch Vorsitzende des Samtgemeinderats Bersenbrück.

Marietheres Kempe (CDU) engagiert sich neben ihrem Beruf als Rechtsanwältin im Ortsrat Achmer, ist Vorsitzende der Frauenunion und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Barbara Pöppe (Bündnis 90/Die Grünen) ist Mitglied im Stadtrat von Bramsche und Mitglied im Kreistag. Silke Ruwe (CDU) engagiert sich als stellvertretende Bürgermeisterin in der Samtgemeinde Neuenkirchen und ist Mitglied im Gemeinderat. Barbara Westerbusch (SPD) ist im Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.