Ankum. Bei Bauarbeiten ist ein Mann in Ankum in eine Grube gestürzt und verletzt worden. Die Feuerwehr musste den halb verschütteten 64-Jährigen mit einem Flaschenzug befreien.

Laut Polizei wollte der Mann am frühen Donnerstagnachmittag an einem Haus in der Straße Am Holzbach eine Kellerwand freilegen. Dabei habe der Untergrund nachgegeben, der Mann sei in die zweieinhalb Meter tiefe Grube gestürzt und bis zur Hüfte versackt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Ankum waren waren bereits unterwegs zu einem Flächenbrand in Voltlage. Weil sie dort nicht gebraucht wurden, konnte sie umdrehen und in Minutenschnelle zu Hilfe kommen.









Anwohner hatten den Verletzten mit Sonnenschirmen gegen die Hitze geschützt und begonnen, ihn freizugraben. Auch die Feuerwehrleute griffen zu den Schaufeln.

Ein Rüstwagen der Feuerwehr Bersenbrück kam mit einem Flaschenzug und einer speziellen Rettungstrage zu Hilfe, mit der der Mann aus der Grube gezogen wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten dann in ein Krankenhaus.

