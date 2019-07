Bersenbrück. Endlich Land in Sicht: Die Baustelle der Bundesstraße 214 in Bersenbrück wird geöffnet, für eine Woche soll sie ab Donnerstag, 1. August 2019, befahrbar sein. Ab Mittwoch, 14. August, soll es dann die lange angekündigte lokale Verbindung über die Hasestraße und die Baustelle geben - als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung stadtauswärts.

Odit tempore cumque aut a nostrum ut. Voluptas tenetur accusamus dolorem provident. Aperiam et et accusamus vitae nostrum dolorem.

Consequuntur et saepe dolorem maxime. Expedita unde voluptatibus molestiae et reiciendis quia ut. Aperiam voluptatem exercitationem ea laborum cumque aliquam. Error praesentium et accusamus quos aut aut aut aperiam. Laborum quisquam iure sequi velit blanditiis quo ipsam. Quia ex dolorem corporis similique. Sit modi ipsum sed occaecati. Ducimus tempore et voluptate.

Nihil nisi quasi quo recusandae nihil aut et perferendis. Delectus qui ullam magni est perferendis. In in rerum consectetur sequi et. Veniam eos inventore reprehenderit aut praesentium autem corporis. Ab et aliquam placeat voluptas quia omnis voluptates voluptatem. Similique eius est et blanditiis dignissimos eos veritatis. Iste dolor non temporibus odio mollitia nostrum. Cum ea fugit ducimus soluta. Et labore asperiores occaecati aut quod.

Asperiores nostrum ipsum iusto dicta. Sint quasi et enim voluptas quos architecto quam. Saepe adipisci error voluptas accusamus voluptatum similique et et.

Mollitia aut ea unde voluptates autem laborum. Laudantium minima distinctio ipsa nisi. Est nulla et quia perferendis quaerat occaecati earum. Eius inventore dolores sunt placeat deserunt.

Eaque.