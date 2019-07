Bersenbrück. Fester Händedruck, schneller Schritt – Jenny Thälker eilt durch die Pferdeklinik. Es ist kurz vor acht, und die 21-jährige angehende tiermedizinische Fachangestellte hat schon den Behandlungswagen gepackt, im stationären Bereich der Klinik die Boxen fertiggemacht, Pferde gefüttert und Medikamente verabreicht.

Jetzt wartet Tierarzt Robert Markus auf Azubi Jenny Thälker, um mit ihr „zum Patienten“ zu fahren. Heute stehen unter anderem Trächtigkeitsuntersuchungen bei Stuten an.

Am Ende des zweiten Lehrjahres zur tiermedizinischen Fachangestellten hat die junge Frau aus Neuenkirchen/Bramsche schon viel Verantwortung. „Aber genau das ist es, was mir wirklich Spaß macht“, betont sie.

Jenny Thälker hat ihren Beruf gefunden, sie reitet seit ihrem siebten Lebensjahr, der Umgang mit Tieren, insbesondere Pferden, liegt ihr im Blut: „In unserem Beruf muss man vor allem beruhigend auf die Tiere wirken können, Pferde sind oft nervös, haben Angst, genau wie Hunde oder Katzen im Kleintierbereich.“

Während der Ausbildung in der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Markus und Dr. Börgel in Bersenbrück, pendelt sie zwischen Pferdeklinik am Knörlpatt und Kleintierpraxis An der Freude, um alle Bereiche abzudecken. Ihre Ausbildung ist ausgesprochen vielseitig: Jenny Thälker assistiert den Tierärzten bei Operationen, versorgt die Pferde im stationären Bereich der Klinik, begleitet die Ärzte zu Außenterminen, röntgt, hält Kontakt zum Kunden und übernimmt das Büromanagement.

Und sie hat ungewöhnliche Arbeitszeiten: „Wir haben selbstverständlich einmal im Monat Wochenenddienst mit Nachtbereitschaft und variable Mittagspausen, je nachdem was ansteht. Dafür geht es manchmal Abends erst richtig los. Wir richten uns natürlich nach dem Kunden. Aber es ist genau das, was ich immer wollte.“

2004 ist Tierarzt Dr. med. vet. Robert Markus in die von seinem Vater Dr. med.vet. Georg Markus 1972 gegründete Praxis eingestiegen. Robert Markus ist mit Dr. Christoph Börgel Inhaber der Tierärztlichen Klinik für Pferde in Bersenbrück. Sie arbeiten in Praxisgemeinschaft mit der Kleintierpraxis von Tierärztin Claudia Börgel, ebenfalls Bersenbrück. Zehn Angestellte, sowie zur Zeit zwei Auszubildende, bilden das Team der Praxis.

Wer eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten machen möchte, sollte „kommunikationsfreudig und –fähig sein“, umschreibt Markus das Persönlichkeitsprofil. „Wir brauchen Leute, deren Persönlichkeit Einfluss auf das Tier hat, das sich bei uns in einer besonderen Situation befindet. Das heißt, sie sollten den Umgang mit Pferden gewohnt sein. Wir können keine Leute gebrauchen, die gerne Pferde streicheln. Das reicht leider nicht. Tiermedizinische Fachangestellte sehen und erleben an einem Arbeitstag viele verschiedene Situationen. Man sollte robust und offen sein in dem Job. Wir müssen manchmal sechsmal am Tag unseren Plan umschmeißen und neu denken. Da gilt es Prioritäten zu setzen. Das Schulische ist uns nicht so wichtig. Das kann man alles lernen. Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Hauptschülern. Für alle Bewerber gilt: Ein 14-tägiges Praktikum ist Voraussetzung.“





Zur Sache Der Ausbildungsberuf: Daten und Fakten Zum tiermedizinischen Fachangestellten (TMA) wird man in einer dreijährigen dualen Ausbildung. TMA assistieren Tierärzten im gesamten Spektrum des Berufes: bei Untersuchungen, Behandlungen oder Betreuung von Tieren. Sie röntgen, arbeiten im Labor, halten die Hygienevorschriften ein, verwalten die tierärztliche Apotheke, sprechen Termine ab, dokumentieren die Behandlungsabläufe und schreiben Rechnungen. Ausbildungsvergütung: 1. Ausbildungsjahr: 630 Euro, 2. Ausbildungsjahr: 680 Euro, 3. Lehrjahr: 730 Euro. Weitere Infos unter www.berufenet.arbeitsagentur.de