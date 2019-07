Bersenbrück. Bei einem Flächenbrand in Bersenbrück-Ahausen setzte die Feuerwehr Ankum am Dienstagnachmittag ein neues Spezialfahrzeug ein.

Gegen 15.40 Uhr wurden die Feuerwehren Bersenbrück und Ankum alarmiert und zur Straße Am Schiedelboll geschickt, die von der Nortruper Straße abzweigt. Dort hatte laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt an einem Mähdrescher ein drei Hektar großes Getreidefeld in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Landwirte unterstützten sie, indem sie mit grubbern hinter Traktoren eine Brandschneise zogen, die die Ausbreitung der Flammen hemmte.

Die Hitze machte den Einsatzkräften zu schaffen: Eine Feuerwehrfrau sei mit dem Verdacht auf Kreislaufprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Wie es aus Feuerwehrkreisen heißt, setzte die Ankumer Feuerwehr zum ersten Mal ein Tankfahrzeug ein, dass in der Zeit der Flächenbrände zeitweilig genutzt werden soll, um Löschwasser heranzuschaffen. Im vergangenen Jahr nutzte sie dazu ein Güllefass, das von einem Traktor gezogen wurde. Diesmal setzt sie einen Sattelschlepper ein, dessen Tank 27.000 Liter fassen soll.









Dank seiner starken Zugmaschine ist es schneller als das Gespann aus dem vergangenen Jahr und verfügt somit auch über mehr Reichweite.

Weil der Sattelzug kein Blaulicht führen darf, wird er von einem Einsatzfahrzeug der Ankumer Feuerwehr begleitet, das ihm den Weg bahnt. Zugleich nutzt die Feuerwehr eine mobile Tragkraftspritze und eine fest montierte Pumpe im Einsatzfahrzeug, um das Wasser aus dem Tank an Ort und Stelle zum Löschen zu verwenden.