Eggermühlen. Wie schützt man einen Friedhof vor Unterspülung? Das Regenrückhaltebecken für das neue Baugebiet am Bramberg in Eggermühlen hat den Wasserverband Bersenbrück vor eine technische Herausforderung gestellt.

Das Baugebiet umschließt den Eggermühlener Friedhof auf zwei Seiten, das Regenrückhaltebecken grenzt direkt nördlich an ihn. Das Gelände hat ein Gefälle zum Friedhof hin. Und der Untergrund besteht aus lockerem, wasserdurchlässigem Sand, teilt der Wasserverband mit.



Eine Horrorvorstellung, dass sich das Becken bei Starkregen füllt, die Böschung unterspült wird und sich 2,6 Millionen Liter Wasser auf den Friedhof ergießen.

Um das zu verhindern, hat der Wasserverband das Becken mit Matten aus Betonit ausgelegt. „Bentonit ist für diese Baumaßnahme der beste Werkstoff,“ erklärt in einer Pressemitteilung des Wasserverbandes seine Projektleiterin Johanna Müller. Betonit sei ein Tonmineral vulkanischen Ursprungs, das im Laufe von Jahrmillionen unter Einwirkung von Wasser und Druck in der Natur gebildet worden sei. Für Dichtungsmatten, wie sie in Eggermühlen eingesetzt worden seien, werde ausschließlich hochwertiges Betonitgranulat verwendet.

Die Matten seien auch leicht zu verlegen. Anders als etwa Kunststoffbahnen müssten sie nicht verschweißt werden, sondern nur überlappend verlegt. Das Material sorgt selbst für die Dichtung.

Ausgelegt sei das Regenrückhaltebecken auf eine Kapazität von 2600 Kubikmeter Oberflächenwasser. Das reiche nicht nur für die 21 Bauplätze im aktuellen Baugebiet, sondern auch für eine Erweiterung. Wenn das Becken sich füllt, leitet ein Drosselbauwerk das Regenwasser mit zeitlicher Verzögerung in einen Graben ab, der letztlich in den Eggermühlenbach mündet.

Donnerstag Dorfgespräch Das Baugebiet und andere aktuelle Themen der Gemeindepolitik werden am Donnerstag, 25. Juli, im Dorfgespräch vorgestellt. Es beginnt um 19 Uhr in der Mensa im Kindergarten,.





