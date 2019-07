Spende vom Alfsee geht an das Kinderhospital Osnabrück CC-Editor öffnen

Studierende der Professor-Grewe-Schule für Physiotherapie haben jetzt eine Spende an das Christliche Kinderhospital Osnabrück übergeben. Foto: Daniel Meier

Rieste. Studierende der Professor-Grewe-Schule für Physiotherapie haben den Teilnehmern des 24-Stunden-Mountainbike-Rennens am Alfsee in Rieste physiotherapeutische Unterstützung gegeben und dafür Spenden von ihnen erhalten. Diese überbrachten sie jetzt an das Christliche Kinderhospital Osnabrück (CKO).