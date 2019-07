Patrick Palma, der DJ-König von Mallorca, puschte das Publikum bei der Mondnacht auf Hawaii in Eggermühlen mit markigen Sprüchen. Foto: Georg Geers

Eggermühlen. Keine Veranstaltung - von den örtlichen Schützenfesten mal abgesehen - konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten im Eventkalender derart behaupten wie die „Mondnacht auf Hawaii“ des Gasthof Böhmann. Erstmalig im Jahre 1963 auf die Beine gestellt, lockte die Südseeparty am Samstag bei der 56. Auflage wieder ein riesiges jugendliches Publikum an. Mit dabei auch DJ Patrick Palma. Der vom „Bierkönig“ auf Mallorca bekannte Discjockey brachte spanisches Urlaubsfeeling nach Eggermühlen.