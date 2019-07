Bersenbrück . Das kulinarische Angebot in der Bersenbrücker Innenstadt ist um eine Facette reicher. In der Lindenstraße 13 hat Baris Tamoyan den Burgerladen „Wonderburger“ eröffnet.

Genau darauf scheinen die Bersenbrücker gewartet zu haben. Denn schon pünktlich um 12 Uhr standen am Montag die ersten Kunden im Laden. Und kurze Zeit später gingen die ersten Hamburger über die Ladentheke. Da konnte auch Bersenbrücks Bürgermeister Christian Klütsch nur staunen. „Läuft ja schon“, nickte Klütsch anerkennend, als er Baris Tamoyan im Namen der Stadt für sein neues Geschäft alles Gute wünschte und ihm als Präsent eine Bersenbrück-Tasse überreichte. Erfreut zeigte sich der Bürgermeister, dass es im neuen Burgerladen auch spezielle Mittagsangebote gibt.



Sieben verschiedene Burger bietet Baris Tamojan an – neben den Klassikern wie Hamburger und Cheeseburger gibt es auch Burger mit Hähnchenfleisch und einen vegetarischen Burger. Den Gästen mit ganz großem Hunger empfiehlt Tamoyan den Wonderburger mit stattlichen 450 Gramm Fleisch. Alle Burger werden individuell nach Kundenwunsch belegt. Dazu gibt es Kartoffelecken, Süßkartoffel-Pommes oder Cheeseecken. Zudem umfasst das Angebot Chicken Nuggets und Chili-Cheese-Nuggets sowie Burgersalat und gemischten Salat.

Zuvor hatte Baris Tamoyan in dem Ladenlokal an der Lindenstraße rund zehn Monate den BSB-Kiosk betrieben. Doch das Konzept eines Spätkaufs mit langen Öffnungszeiten zog in Bersenbrück nicht. „Die Supermärkte haben hier zu lange auf“, hat er erkannt und sich eine neue Geschäftsidee ausgedacht. Und so verwandelte er seinen Kiosk innerhalb von anderthalb Monaten in einen schicken Burgerladen.

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 14.30 bis 22 Uhr. Lieferservice in Bersenbrück und Umgebung ab 17 Uhr. Bestellungen unter Telefon 05439 4661077.