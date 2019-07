Ankum. Der jährliche Wechsel an der Spitze des Leonartas Club Ankum ist vollzogen. Die scheidende Lions-Präsidentin Erika Groneick übergab den Clubvorsitz an ihre Nachfolgerin Nicola Feige.

Vor Beginn eines neuen Lions-Jahres findet traditionell im Juli der Wechsel des Clubvorsitzes statt. Erika Groneick, bisherige Präsidentin des Leonartas Club Ankum, gab nun ihr Amt an die neue Präsidentin Nicola Feige weiter. Beim Clubtreffen auf Hof Groneick in Gehrde bedankte sich die Pastpräsidentin für ein spannendes und abwechslungsreiches Clubjahr und für den Einsatz der 24 Mitglieder des Clubs.

Erika Groneick ließ in ihrer kurzen Ansprache ihr Präsidentinnenjahr Revue passieren und erinnerte an den besonderen Auftrag des Clubs: Dass sich die Lions zum Dienst an der Gesellschaft verpflichten – ehrenamtlich und mit dem Ziel, wirksame Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.



Dem neuen Vorstand im Leonartas Club Ankum gehören neben der neuen Präsidentin Nicola Feige auch Jaqueline van der Hofstede als Vizepräsidentin, Claudia Kähler als Schatzmeisterin und Giesela Ginten als Schriftführerin an.