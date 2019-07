Ankum. Die Open-Air-Kinoreihe „Sommerflimmern“ ist angelaufen. Ab kommendem Freetag sind auch im Altkreis Bersenbrück wieder Filme an verschiedenen Orten zu sehen. Den Auftakt macht der Biolandhof Brummer-Bange in Ankum.

Dort ist ab 21.45 Uhr die französische Komödie „Chocolat“ mit Juliette Binoche und Johnny Depp in den Hauptrollen zu sehen. Ab 19 Uhr gibt es aber schon Programm im Rahmen der Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Der Bioandhof lädt ein zu Feldführungen und einer „kulinarischen Meile“ mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken und vegetarischen wie auch fleischhaltigen Leckereien, teilt das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachen mit.



Der Biolandhof bittet um Anmeldungen unter der Telefonnummer 05462 238 oder per E-Mail an brummer-bange@t-online.de.

Die Reihe Sommerflimmern wird vom Landschaftsverband Osnabrücker Land und der Film- und Bildungsinitiative organisiert. Die Filme werden nach Sonnenuntergang unter freiem Himmel vor ungewöhnlichen Kulissen gezeigt, auf Kirchplätzen oder auf Höfen zum Beispiel. In diesem Jahr steht „Dorfgeflüster“ als Thema im Mittelpunkt. Die Filme sollen zeigen, was die Menschen in den Dörfern bewegt, teilt der Landschaftsverband mit.

Im Altkreis Bersenbrück gibt es nach der Filmvorführung in Ankum noch vier weitere. Am Samstag, 20. Juli, läuft auf dem Biolandhof Kruse in Bramsche der Film: „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ (21.45 Uhr). Weiter geht es am 16. August auf dem Kirchplatz in Alfhausen mit „Ballon“ (20.45 Uhr). Der Ferienhof Groneick in Gehrde zeigt am 24. August „Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen“ (20.30 Uhr).

Zum ersten Mal dabei ist in diesem Jahr Merzen. Am 23. August ist auf dem Gelände der Traktoren- und Raritätenfreunde an der Hauptstraße im Ortsteil Lechtrup der Kinofilm „Ein Mann namens Ove“ zu sehen (20.30 Uhr).