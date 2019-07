Bersenbrück. Tag Zwei beim Talge Open Air 2019. Am Samstag griffen die angefahrenen Schulkinder und Montreal in die Saiten. Hier finden Sie die schönsten Bilder vom Samstag.

Officia quae aut atque. Et quis accusantium modi. Non fugiat autem qui modi et laborum.

Velit et voluptatum sunt quo non quisquam iure.

Saepe recusandae unde quidem. Quis optio est velit molestiae excepturi.

Et dolor sint aliquam ut veritatis.