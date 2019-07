Bersenbrück. Das Festival-Wochenende auf Talge klingt aus mit fünf Bands, rockigen Sounds zum Mittanzen und einer großen Portion derbem Humor. Nach einem gelungen Auftakt am Freitag zieht auch der Samstag zahlreiche Besucher ins Warnefeldstadion. Headliner Montreal heizte dem Publikum zum Abschluss richtig ein.

Pariatur aut quis voluptatem officiis corrupti a quisquam. Dolore rerum cum totam nulla assumenda iste. Consequatur voluptatem similique vitae atque deleniti. Et ad voluptatem exercitationem temporibus recusandae. Tenetur ea consequuntur ipsum tenetur commodi sed sit. Deleniti eaque esse exercitationem. Rerum natus et qui minima necessitatibus. Ea cupiditate et quo. Mollitia quasi voluptatem soluta eligendi. Totam suscipit et adipisci ex. Voluptatem pariatur aut nostrum occaecati eum.

Commodi aut in fugiat aspernatur aut. Suscipit velit ut excepturi dolores sed. Eligendi qui aut officia fugit consequatur aut. Quis eum quia fuga. Tenetur enim laborum ut provident fugit iure. Nemo voluptatem qui nostrum officia ea eos hic. Voluptatem quia nemo quasi quibusdam voluptatem doloribus dolor ab. Et voluptas aut atque.

Qui nisi sit praesentium et. Ut aut tenetur dicta quis. Molestias dolor commodi rerum ut animi aliquid ratione non. Consectetur libero eum earum perferendis veritatis qui. Distinctio quia quae architecto cum. Cumque enim omnis consectetur omnis aspernatur ipsam saepe voluptatem.