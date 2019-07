Gehrde. Die Jagdhornbläser des Hegering Bersenbrück-Gehrde feiern ihr 30-Jähriges mit einer originellen Idee: am 25. August soll es in der Reithalle Gehrde nicht nur Musik und Unterhaltung geben. Ab 13 Uhr findet dann dort erstmalig ein Gebrauchtwarenbasar für Jagd- und Reitsportartikel statt.

Unterschiedliche Bläsergruppen bereichern den Nachmittag mit ihren Auftritten. Für Jung und Alt steht ein Schießkino bereit. Die Jüngsten können sich in einer Hüpfburg austoben. Grill- und Getränkepavillon warten ebenfalls auf die Besucher, wie auch Kaffee und Kuchen. Dabi sein wird auch das Infomobil der Jägerschaft Bersenbrück.

Am 16. Mai 1989 hatte Hegeringsleiter Hermann zu Dreele für die anstehende Bockjagd nach dem Vorbild anderer Hegeringe die Jagdhornbläsergruppe gegründet. Zehn Musiker fanden sich zusammen, um Jagden musikalisch zu begleiten und Brauchtum zu pflegen. Mittlerweile ist die Gruppe auf 20 Mitgleider angewachsen, fünf der Gründungsmitglieder sind immer noch dabei.

Eigentliche wollte Hartmut Loges die musikalische Leitung nur für ein Jahr übernehmen. Mit nimmermüdem Elan leitet er die Gruppe nunmehr schon seit 30 Jahren.

Großer Auftritt auf de Expo in Hannover

Die Jagdhornbläser begleiten nicht nur die Veranstaltungen des Hegerings. Auch an Bläserwettbewerben nehmen sie teil, manche Fesselspange in Bronze, Silber und Gold zeugt davon. Sie treten auf beim Erntedankgottesdienst in Gehrde, zum Hubertustag, auf dem Weihnachtsmarkt und auf Geburtstagen, Hochzeiten und anderen Feiern von Hegeringsmitgliedern.

Gerne übernehmen sie auch die musikalische Umrahmung der Artländer Wild- und Fischtage auf dem Hof Elting-Bußmeyer in Badbergen. Einen Auftritt vor einem großen Publikum hatte die Bläsergruppe auf Expo-Weltausstellung in Hannover, zu der sie die Landesjägerschaft eingeladen hatte. Auch beim Dorffest von Gehrde polnischer Partnergemeinde Widuchowa sind gern gesehene Gäste.

Die Jagdhornbläser üben jeden Montag in der Gehrder Grundschule. Wer mitmachen möchte, kann jederzeit hinzukommen, muss aber nicht unbedingt auch Jäger sein.



Aussteller auf dem Gebrauchtwarenbasar müssen kein Standgeld zahlen. Anmeldungen nimmt Georg Holtvogt unter Telefon 05439 593 bis zum 1. August entgegen.