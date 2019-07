Rieste. Als 16-jähriges Mädchen hat die Heuerlingstochter Catharina Luttmer 1881 ihre Heimat Rieste verlassen und ist mit zwei Brüdern über Bremerhaven nach Amerika ausgewandert. Dort erhofften sie sich alle ein besseres Leben. Auf den Spuren ihrer Großmutter kam nun Kathleen Fennig (70) aus Beavercreek/Ohio (USA) nach Deutschland.

Zusammen mit ihrem Ehemann Richard besuchte sie die Gemeinde Rieste, wo sie von Bürgermeister Sebastian Hüdepohl und seiner Frau begrüßt wurde. Den Kontakt zu Hüdepohl, der ebenfalls ein Luttmer-Nachfahre ist, hatte der Familienforscher Stefan Luttmer aus Wahrenholz hergestellt. Er begleitete das Ehepaar Fennig auf ihrer 10-tägigen Reise durch Norddeutschland.

Hüdepohl zeigte den Gästen den neu gestalteten Diekplatz und das Ehrenmal für die gefallenen Soldaten. Viele der dort verzeichneten Namen kamen Fennig bekannt vor: Sie war im ländlichen Westen des Bundesstaats Ohio aufgewachsen, wo zahllose Einwanderer aus dem Südoldenburger und Osnabrücker Land gesiedelt hatten.

Gemeinsam besichtigten Hüdepohl und seine Gäste auch die Wallfahrtskirche in Lage. Auch das noch existierende Wohnhaus ihrer Vorfahren, das sogenannte Sunderhaus in der heutigen Sunderstraße in Rieste, bekam Fennig zu sehen. Besonders emotional war für sie jedoch der Besuch eines Gottesdienstes auf Lage, in der Kirche, in der einst ihre Großmutter getauft wurde.

Kathleen Fennig arbeitete fast 40 Jahre als Krankenschwester in einem Krankenhaus. Nachdem sie 2007 an der Central Michigan University ihr Studium der „Healthcare Administration“ mit dem Master abgeschlossen hatte, war sie 10 Jahre lang für den Einsatz von ca. 400 Krankenschwestern zuständig. Heute ist sie als Lehrbeauftragte und Spezialistin in der klinischen Forschung an der Wright State University Boonshoft School of Medicine in Dayton/Ohio tätig.

Fennig erkrankte 2011 an Lungenkrebs, den sie glücklich besiegen konnte. Seitdem engagiert sie sich ehrenamtlich für die amerikanische Lung Cancer Research Foundation, um das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen. “Lungenkrebs ist bei Frauen immer noch die Nr. 1 unter den tödlichen Krebsarten,“ berichtet Fennig, die schon landesweit in Fernsehsendungen und auf Kongressen aufgetreten ist. Sie setzt sich für frühzeitige Vorsorgeuntersuchungen ein und wirbt Spendengelder für die Lungenkrebsforschung ein. So gehört sie zu den Organisatoren des jährlichen „Free to Breathe“, einem 5-km langen Benefizlauf in ihrem Wohnort.

Als Erinnerung an den Ort überreichte Hüdepohl dem Ehepaar eine Ausgabe der Riester Chronik und weiteres Informationsmaterial über die Gemeinde.

Neben dem Heimatort ihrer Ahnen, Rieste, gehörten auch das Museumsdorf in Cloppenburg und das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven zu den weiteren Stationen ihres ersten Besuchs in Deutschland