Eggermühlen. Vor einem Haus in der Buchenallee in Eggermühlen sorgte ein großer Bienenschwarm für Aufsehen. In einem Magnolienbaum im Garten formierte er sich schließlich zu einem überdimensionalen „Vollbart“.

Ein Blick ins Internet beruhigte die Bewohner des Hauses. "Keine Panik und das tolle Phänomen aus gebührendem Abstand genießen", heiß es dort.



Durch einen Bienenschwarm können sich neue Bienenvölker entwickeln. Normalerweise besitzt jedes Bienenvolk eine Königin. Schlüpft eine zweite, verlässt die alte Bienenkönigin mit einem Teil ihres Volkes den Bienenstock.

Je nach Volkgröße können es laut „haustiermagazin.com", 10.000 oder mehr Bienen sein, die auswandern und eine neue Heimat suchen. Bienenschwärme sind völlig harmlos. Die Bienen wollen keinen Menschen angreifen, sondern nur ihre Königin schützen. Und das machen sie, indem sie sich an einem Baum um sie herum versammeln und eine schützende Traube bilden.

Weil sie Honig als Proviant für die Reise in den Haaren am Körper tragen, sind sie viel zu unbeweglich zum Stechen. Wenn sich also in einem Garten ein Bienenschwarm einfindet, sollt man ihn in Ruhe lassen. Die Bienen werden weiterfliegen, um eine passende Höhle in einem Baum zu finden oder eine andere Behausung. Auch in Eggermühlen war dies der Fall.