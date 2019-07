Bersenbrück. Zwei Wochen nach dem Umzug in den Neubau des St. Josef-Stifts fand jetzt erstmalig eine Heilige Messe in der neuen Kapelle statt.

Pfarrer Jan Wilhelm Witte begrüßte dazu die Bewohner des Altenheims, seine Mitarbeiter Mitglieder des Kirchenvorstandes, Pfarrgemeinderates und des Kapellenausschusses der Kirchengemeinde St. Vincentius. Ganz bewusst habe man einige Tage bis zur Feier des ersten Gottesdienstes gewartet. Umso größer sei jetzt die Freude, diesen besonders gestalteten Raum zusammen mit Pfarrer Hermann Ossege inoffiziell einzuweihen.

Als Seelsorger und Bewohner des Hauses zeigte sich dieser überglücklich und dankbar. Er selbst hatte an der Planung und Gestaltung der Kapelle teilgenommen und trotz seines Alters beim Altarbau geholfen. Die feierliche Konsekration wird Bischof Franz-Josef Bode am 30. August vornehmen. Bis dahin wird noch eine Übertragungsanlage installiert. Dann können auch bettlägerige Bewohner über Bildschirm in den Zimmern die Gottesdienste verfolgen und mitfeiern.