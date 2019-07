Alfhausen. Mit dem traditionellen Jugendkönig- und Kaiserschießen hat der Schützenverein Alfhausen sein Jubelschützenfest eingeläutet. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens feiert Alfhausen sein traditionelles Schützenfest mit einem zusätzlichen Festtag vom 13. bis 15. Juli 2019 mit verschiedenen Livebands und tollen Aktionen.

Zum Schießen auf den Rumpf und somit auf die Jugendkönigsehre waren laut Pressemitteilung 20 Anwärter an den Start gegangen. Nach zähem Ringen holte Domenic Große-Starmann den Adler von der Stange und wurde im gut gefüllten Schützenheim auf dem Lokenberg gekürt. Als Adjutanten ernannte er Maik Göbel und Maximilian Limberg.

Neuer Kaiser wurde Ehrenvorstandsmitglied Josef Schumacher, der 1986 als Schützenkönig in Alfhausen regierte. Beide Majestäten werden den amtierenden Schützenkönig Josef Fye-Sudendorf bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum begleiten.

PKW als Hauptpreis zu gewinnen

Am Samstag, 13. Juli, startet um 16.30 Uhr das Festwochenende mit einem Sternmarsch durch Alfhausen, zu dem 43 umliegende Schützenvereine eingeladen sind. Gemeinsam geht es zum nahe gelegenen Festgelände auf dem Lokenberg, wo zusammen mit den Gastvereinen und den Alfhausener Bürgern das Jubiläum gefeiert wird, umrahmt von Livemusik und einer Tombola mit vielen attraktiven Sachpreisen, wobei der Hauptgewinn ein PKW ist.

Am Sonntag, 14. Juli, findet wie gewohnt der königliche Festumzug durch das festlich geschmückte Alfhausen in Richtung Lokenberg statt, um dort am Nachmittag den neuen König auszuschießen. Die Proklamation der neuen Majestät bildet den Höhepunkt des Sonntags, gefolgt von einer Tanzveranstaltung mit Livemusik.

Am Montag, 15. Juli, bittet der neue Hofstaat abends erneut zum Festgelände, um begleitet von Livemusik den Abschluss der Festtage zu feiern. Eigens zu diesem 100-jährigen Jubiläum hat der Verein eine Festschrift erstellt, in der die Geschichte der Alfhausener Schützen nachzulesen ist und die an allen Festtagen käuflich erworben werden kann.