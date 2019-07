Bersenbrück. In gut sechs Wochen startet der Betrieb in der Kindertagesstätte am Waldweg in Bersenbrück mit einer Kindergarten- und einer Krippengruppe. Derzeit werde renoviert und eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lange Jahre war der Kindergarten Zur Freude in dem Gebäude am Waldweg untergebracht, vor einem knappen Jahr erfolgte der Umzug in den Neubau an der Hasestraße. Das Haus am Waldweg stand leer, die Kirchengemeinde St. Vincentius als Eigentümerin war noch in der Überlegung, ob eine Nachnutzung oder ein Abriss und Neubau an der Stelle erfolgen sollte, als mittlerweile eine neue Situation beim Bedarf an Kitaplätzen entstand.

Mit den Anmeldungen zum neuen Kitajahr habe sich gezeigt, dass in der Stadt Bersenbrück ebenso wie in anderen Orten der Samtgemeinde Bersenbrück der Bedarf an Kitaplätzen durch die vorhandenen Einrichtungen nicht gedeckt werden könne, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Gesprächen zwischen Stadt, Kirchengemeinde und Samtgemeinde sei schließlich die Entscheidung gefallen, das alte Kindergartengebäude wieder in Stand zu setzen und Platz für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe zu schaffen.

Gebäude stand leer

Jetzt überzeugten sich Bürgermeister Christian Klütsch, sein Stellvertreter Johannes Koop, Phil Wesselkämper von der Stadtverwaltung, Fachdienstleiterin Dagmar Röben-Guhr, Pfarrer Jan Wilhelm Witte und Josef Kessens vom Kirchenvorstand bei einem Besuch in der Kita vom Fortschritt der Arbeiten. Anne Tellmann-Schwarte, Leiterin der neuen Mini-Kita zeigte den Gästen die eigentlich vertrauten Räume, die mit frischer Farbe und neuen Möbeln allmählich schon wieder Kita-Flair annehmen.

Neben etlichen Handwerkern sind auch die neuen Mitarbeiterinnen wie Elisa Prinz und Luisa Krull mit der Einrichtung beschäftigt. Eine komplett neue Küche wird ebenfalls aufgebaut.

Fünfte Einrichtung geplant

„Erst einmal ist es gut, dass wir allen Eltern zuverlässig Kindergarten- und Krippenplätze anbieten können“, erklärt Fachdienstleiterin Röben-Guhr. Die Kita werde für die neuen Kinder im Sommer komplett eingerichtet. „Wie viele andere Einrichtungsgegenstände werden aber auch die Küchenmöbel beim nächsten Umzug mitgenommen.“

„Es ist für alle klar, dass die Kita hier am Waldweg nur eine Übergangslösung darstellt. Auf Dauer planen wir eine fünfte Einrichtung für die Stadt an einem neuen Standort“, ergänzt Klütsch.

Anzeige Anzeige

Passender Name gesucht

„Im Team suchen wir in den kommenden Wochen nach einem passenden Namen für die Kita, den wir dann auch mitnehmen können in ein anderes Gebäude“, erläutert Kita-Leiterin Tellmann-Schwarte. Derzeit wird die neue Einrichtung der Einfachheit halber noch „Kita Waldweg“ genannt.

Ebenfalls zufrieden mit der gefundenen Lösung sind die Vertreter der Kirchengemeinde. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, dass alle Kinder Plätze in einer Kita bekommen und wir mit den Beteiligten schnell diesen praktischen Erfolg erreicht haben. Zukünftige Pläne für diesen Standort entwickeln wir parallel in den zuständigen Kirchengremien“, sagt Pfarrer Jan Wilhelm Witte.

Am 14. August 2019 startet die Kita ihren Tagesbetrieb am Waldweg, bis dahin sollten alle Arbeiten erledigt sein.