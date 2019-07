Bersenbrück/Ankum . Zu einem kleinen Empfang beim Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück, Horst Baier, kamen jetzt einige serbische Ärztinnen und Ärzte aus den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital in Ankum ins Rathaus nach Bersenbrück. Mit dabei auch Christian Nacke, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, der froh ist, dass die serbischen Mediziner das Chirurgie-Team in Ankum verstärken.

Baier erläuterte nach einer kurzen Begrüßung die enge Verbundenheit der Samtgemeinde mit ihrer serbischen Partnerstadt Ruma, die durch die Freundschaften mit den Menschen und durch zahlreiche Besuche auf beiden Seiten entstanden sind. Umso mehr freue es ihn, dass so viele serbische Ärzte mit ihrer Arbeit am Ankumer Krankenhaus als einem wichtigen Gesundheitsstützpunkt in der Samtgemeinde präsent sind.



Tatsächlich arbeiten Darko Jovanovic, sein Bruder Dejan Jovanovic, Tamara Nedeljkovic und Zoran Soskic allesamt in den chirurgischen Abteilungen des Marienhospitals. Auch Jelica Kalaba ist Chirurgin, allerdings arbeitet sie im Christlichen Krankenhaus in Quakenbrück, wo es außer ihr noch neun weitere Ärzte aus Serbien gibt, erklärte die Freundin von Darko Jovanovic.

Für das Ärzteteam sind die Mediziner aus Serbien kompetente Kollegen und eine gute Option in Zeiten des Ärztemangels, erklärte Nacke, zumal das Medizinstudium in Serbien gleichwertig mit dem in Deutschland sei.

Im Bersenbrücker Rathaus begrüßte außer dem Samtgemeindebürgermeister auch Zeljko Dragic seine serbischen Landsleute. Er freut sich, dass es über die mittlerweile fünfjährige Partnerschaft mit der serbischen Stadt Ruma hinaus landsmännische Kontakte und aktive Arbeitnehmer in der Samtgemeinde gibt.

Als Übersetzer musste er diesmal nicht fungieren, da die Ärztinnen und Ärzte Deutsch sprechen. Eine wichtige Bedingung für Patientengespräche und eine relevante Voraussetzung für die Arbeitserlaubnis, die über die Deutsche Botschaft in Serbien beantragt werden muss. Die dortige Bürokratie sei allerdings eine unverständlich hohe Hürde, berichteten die Serben ebenso wie der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses von ihren Erfahrungen. Dies gerade vor dem Hintergrund, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon längst geeinigt haben.

Unterm Strich sind es wohl die persönlichen Kontakte zwischen interessierten Menschen in Deutschland und Serbien, über die schließlich die Arbeitsverträge zwischen Ärzten und Krankenhäusern wie in Ankum und Quakenbrück zustande kommen. In dem Balkanland werden Ärzte vom Staat finanziert, der aufgrund knapper Kassen nicht so viele einstellen kann, wie eigentlich gebraucht werden, berichteten die serbischen Mediziner. In Ankum war es besonders der langjährige Chef der Chirurgie, Dr. Maximilian-A. Karbowski, der sich persönlich für die Anstellung serbischer Kollegen eingesetzt hat, erzählten die jungen Ärzte. Sie fühlen sich wohl in der Samtgemeinde Bersenbrück, in der sie gerne wohnen und arbeiten, erklärten sie.

Zeljko Dragic lud sie außerdem zum Europatag am 24. August nach Gehrde ein, der bereits zum dritten Mal in der Samtgemeinde veranstaltet wird mit Diskussionsrunde, Jazzmusik und Kaffeetafel. pm