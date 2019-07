Ankum . Zu einem ersten Informationsgespräch über die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe am Familienzentrum Kita „Am Kattenboll“ in Ankum trafen sich Bürgermeister Detert Brummer-Bange, die Fachdienstleiterin der Samtgemeinde Bersenbrück Dagmar Röben-Guhr und die Kita-Leiterin Karin Kleine-König mit mehreren interessierten Eltern im großen Bewegungsraum der Kita.

Sowohl Karin Kleine-König als auch Bürgermeister Detert Brummer-Bange stellten erfreut fest, dass bei mehreren Eltern großes Interesse an der Einrichtung einer Waldkindergartengruppe besteht. Die politischen Vertreter der Gemeinde hatten sich im Vorfeld schon über Waldkindergärten informiert und waren zu dem Schluss gekommen, dass man mit dem Jugendzeltplatz und dem im Besitz der Gemeinde befindlichen Waldgelände in der glücklichen Lage ist, entsprechend günstige Voraussetzungen anbieten zu können.



Die Gemeinde würde dies gern als Angebot vorhalten, um weitere Talente der Kinder zu fördern, wie der Bürgermeister ausführte. Karin Kleine-König ergänzte, dass die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe für die Kinder toll und wertvoll sei, da der Wald für sie viel zu bieten habe. Die Kinder lernen dabei alles, was sie im Regelkindergarten auch lernen – und noch mehr. Sie lernen, in der Natur und mit der Natur zu leben, die Natur unmittelbar und mit allen Sinnen zu erfahren und als ihre Lebensgrundlage zu begreifen.

Für die Samtgemeinde Bersenbrück gab Fachdienstleiterin Dagmar Röben-Guhr zu bedenken, dass da doch noch einige Vorgaben zu erfüllen seien, wobei die Samtgemeinde dem Vorhaben positiv gegenüberstehe. So müssen 15 Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung verbindlich für diese Gruppe angemeldet sein. Der Aufenthalt im Wald soll in der Regel vier Stunden betragen, die durch eine Sonderöffnungszeit um eine Stunde verlängert werden kann, plus einer Stunde Bringe- und Abholzeit. Zwei ausgewiesene Fachkräfte müssen für die Betreuung der Kinder abgestellt werden, sodass weiteres Kita-Personal eingestellt werden muss, um die Stellen neu zu besetzen.

Mit der vorhandenen beheizbaren Blockhütte, den fußläufig erreichbaren sanitären Anlagen am Jugendzeltplatz und dem gemeindeeigenen Waldstück seien schon gute Voraussetzungen geschaffen. Denn bei Temperaturen von minus acht bis zehn Grad, bei Sturm, Starkregen oder Hagel müssten sich die Kinder in einen geschützten Raum zurückziehen können. Sie werde sich auf Bitten der Eltern für die erweiterte Sonderöffnungszeit, die morgens um 7.30 Uhr beginnen könnte, bei den entsprechenden Stellen einsetzen, versprach Röben-Guhr.

Da das Projekt Waldkindergartengruppe schon zum 1. September umgesetzt werden soll, müssen verbindliche Interessenbekundungen und Anmeldungen schnellstmöglich abgegeben werden. Den entsprechenden Meldezettel dazu gibt es im Familienzentrum Kita „Am Kattenboll“, Georg-Siemer-Straße 4, 49577 Ankum. Schnell sein ist wichtig, da auch in dieser relativ kurzen Zeit die Betriebserlaubnis über das Niedersächsische Kultusministerium eingeholt werden muss.