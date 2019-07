Gehrde. Zeitplan und Kostenrahmen stimmen, Gehrde gewinnt architektonisch: Mit dem Anbau macht die Samtgemeinde Bersenbrück die letzte ihrer sieben Grundschule fit für die Ganztagsschule, hieß es bei der Grundsteinlegung.

Eine aktuelle Tageszeitung, Pläne des Gebäudes in digitaler und analoger Form, Münzgeld sowie ein Foto und die Namen derer, die das Projekt begleitet haben: Das alles befindet sich in einer luftdichten Kupferrolle, die Samtgemeindebürgermeister Horst Baier am Mittwoch zur Grundsteinlegung in der Grundschule in Gehrde in eine Aussparung der Außenmauer des Gebäudes gesetzt hat.

Der Raum, der an die Grundschule angebaut wird, sei beeindruckend und etwas Besonderes, erklärte Baier in seiner Ansprache. Der Bau habe sich gut entwickelt. „Und wir sind im Budget geblieben“, stelle er fest. Das Thema Ganztagsbetreuung könne, wenn der Anbau in Betrieb genommen wird, für die Samtgemeinde Bersenbrück abgeschlossen werden, denn dann sei das auch in Gehrde möglich.

Gehrde sei eine attraktive Gemeinde und werde von dem modernen Anbau der Schule profitieren. Der Wohnbaugesellschaft der Samtgemeinde baue Wohnungen auch in Gehrde, und bereits jetzt wären doppelt so viele Wohnungen nachgefragt, wie aktuell gebaut werden.









Günther Voskamp, Bürgermeister von Gehrde, erklärte, das Gebäude sehe in der Realität noch besser aus als auf den Plänen. In jedem Fall sei es zukunftsweisend. Voskamp zeigte sich zufrieden, dass der Zeitplan nicht überzogen wird.

Er dankte Lehrern und Schülern für die Geduld, dem Team der Samtgemeinde, die das Projekt begleiten, insbesondere Jürgen Brockmann und Horst Baier. Der habe, als es Gespräche um den Bedarf in Gehrde gegeben habe, nicht erst groß überzeugt werden müssen. Zudem habe bislang alles vorbildlich geklappt, stellte er fest.

Rektor Frederik Wehrkamp zu Höne dankte den Handwerkern, denn die hätten auf den Schulbetrieb viel Rücksicht genommen. Sein Dank galt auch dem Kindergarten und der Kirche für die Unterstützung. Diese hatten Platz für die Pausenzeit der Grundschulkinder zur Verfügung gestellt.

Auf dem Grundstein, der in die Mauer eingelassen wird, steht das Jahr 2018, also den Beginn der Baumaßnahme.