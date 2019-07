Bersenbrück. Am 12. und 13. Juli wird in Bersenbrück-Talge wieder gerockt was das Zeug hält. Das Talge Open Air geht in diesem Jahr mit zehn Bands an den Start und feiert zugleich seine 25. Ausgabe. an den Abenden gibt es Indie- und Alternative-Rock. Fußballfreunde begeistern sich darüber hinaus für das traditionelle Kleinhirnturnier am Samstagnachmittag.

Die Vorbereitungen zum Talge Open Air sind derzeit in vollem Gang. Festivalfans dürfen sich auf ein Wochenende voll Punk und Indie-Rock auf dem Sportplatz des FC Talge freuen. Neben dem Reggae Jam-Festival in Bersenbrück ist auch das Talge Open Air eine feste Größe in der Region. „Die Resonanz ist super und auch der Vorverkauf für dieses Jahr läuft gut an“, sagt Guido Remmert von Zukunftsmusik. Vor sechs Jahren stieg die Osnabrücker Agentur in die Organisation des Talge Open Airs ein und kümmert sich seitdem um die Bandauswahl und in enger Abstimmung mit dem FC Talge um die Koordination des zweitägigen Festivals auf dem Talger Sportplatz.



Für Remmert hate sich die Zusammenarbeit gelohnt. „Es kommen jedes Jahr gute und interessante Bands nach Talge und auch das Besucheraufkommen hat sich seit unserem Einstieg vor drei Jahren verdreifacht“, so der Organisator. Jedes Jahr kämen immer ein bisschen mehr Besucher. Auch der Vorverkauf für dieses Jahr sei sehr gut angelaufen.









Die 25. Auflage des Talge Open Air ist auch ein kleines "Best of" der letzten Jahren, wie Remmert verrät. Neben einigen neuen Acts sind dieses Jahr auch Bands dabei, die schon in Talge auf der Bühne standen, darunter die beiden Headliner Turbostaat und Montreal.

Zwei Abende – zehn Bands

Mit eigenwilligem Punkrock eröffnet Grillmaster Flash aka Christian Wesemann aus Bremen den Festival-Freitag. Der Sänger variiert seine Texte von klamaukig-humorvoll bis hin zu ernsteren Zeilen.

Dann folgt die junge deutschsprachige Rockband Van Holzen. Die drei Jungs aus Ulm gewannen 2015 den Bandförderpreis „Play Live“ des Popbüros Region Stuttgart. Mit eingängigen Songtexten und "ans Dystopische grenzenden Melodien" hat die Band nicht nur in Süddeutschland auf sich aufmerksam gemacht. Die deutsche Musikszene verspricht sich einiges von dem Trio und auch in Talge darf man gespannt sein, was die jungen Musiker auf die Bühne bringen.

Nachdem Adam Angst ihren geplanten Auftritt im letzten Jahr aus Krankheitsgründen kurzfristig absagen mussten, stehen die fünf Musiker dafür dieses Mal auf der Bühne. „Wir freuen uns sehr, dass Adam Angst sofort zugesagt hat, dafür dieses Jahr in Talge zu spielen“, sagt Remmert. Die 2014 gegründete Punk-Rock-Band um Leadsänger Felix Schönfuss begeistert ihre Fans mit der richtigen Mischung aus tiefgründigen Songs, und einer starken Bühnenpräsenz.









Headliner am Freitagabend ist die Band Torbostaat. Die Musiker aus Flensburg spielen Punk; ausgeklügelt und manchmal ein bisschen aggressiv – das aber schon seit 20 Jahren. Bereits 2015 stand die Band in Talge auf der Bühne. Im Anschluss heizt die Band Watch Out Stampede das Publikum mit energiegeladenen Post-Hardcore noch einmal richtig ein.









Den Start am Samstagabend übernimmt die Band Called To Mind. Die vier Osnabrücker Jungs gewannen im letzten Jahr den „Rock in der Region“-Wettbewerb und dürften den Musikabend mit einem Mix aus rockigen Arrangements, Pop-Sounds und leichten Metal-Anteilen einleiten. Ihnen folgt die aus Münster stammende Grizzly Adams Band mit "77er Garage-Punk Rock & Roll".

Für Abwechslung sorgen sicherlich auch die Angefahrenen Schulkinder. Mit ihrem deutschsprachigen Comedytheater ecken die vier Musiker und Schauspieler der seit 1982 bestehenden Osnabrücker Gruppe schon mal an. Die Schulkinder sind für für derbe und obszön-schmutzige Song- und Showeinlagen bekannt. Als ihr größter Skandal gilt der Song „I wanna make love to Steffi Graf“, der 1992 in Deutschland verboten wurde.









Headliner des Abends ist die Band Montreal aus Hamburg. Die Musik der drei Punkrocker Hirsch, Yonas und Max Power mag an deutschsprachige Musik-Größen wie die Ärzte erinnern. Die 2003 gegründete Band ist auch außerhalb Deutschlands bekannt und tourte bereits durch Irland, Belgien, Estland und Russland. 2014 das letzte Mal auf Talge dürften die Jungs auch dieses Jahr das Festival wieder ordentlich rocken.

Zum Abschluss des Abends tritt schließlich noch die Formation Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts auf. Die Band aus Trier beschreibt sich als ein Aufeinandertreffen von deutscher und russischer Kultur. Die Jungs spielen Polka-Rhythmen mit einem Mix aus Ska, Punk, Metal und Popmusik – das Festival dürfte also mit einer eigenwilligen Bandbreite der Rockmusik zu Ende gehen und dabei nochmal so richtig zum Mittanzen auffordern.

Kleinhirnturnier am Samstag

Was wäre das Talge Open Air ohne das legendäre Kleinhirnturnier: der Samstagnachmittag gehört dem Fußball. Kleinhirn ist ein Wortspiel der Festivalgründer, die eingefleischte Fußballfans waren mit schrägem Humor. Sie verbanden ein Kleinfeldturnier mit einem Livekonzert.









Bereits 15 Mannschaften haben ihre Teilnahme für das Spaßfußballturnier auf dem Talger Sportplatz zugesagt, wie Organisator Mathias Paries berichtet. Er rechnet mit vielen weiteren Anmeldungen und freut sich auf viele bekannte Gesichter, die schon in den letzten Jahren häufig dabei waren.

Ab 12 Uhr mittags treten die Spaßfußballer gegeneinander an. Die teilnehmenden Mannschaften bestehen aus einem Torwart und fünf Feldspielern. Zusätzlich muss jedes Team einen Schiedsrichter für andere Partien bereitstellen. Anmeldungen per Mail an kleinhirnturnier@talge-open-air.de .

Infos für Festivalbesucher Das Food Catering an den Festivalabenden wird auf Anregungen einiger Besucher der letzten Jahre um vegetarische und vegane Angebote erweitert, wie Organisator Guido Remmert mitteilt. Neben der obligatorischen Pommes- und Bratwurstbude wird es auch einen Flammkuchenstand geben.

Festivalbesucher haben die Möglichkeit, auf dem Gelände zu campen. Ein kleiner Zeltplatz direkt neben den Fußballfeldern und ein weiterer größerer Campingplatz stehen zur Verfügung. Der Zeltplatz öffnet am Donnerstag, 11. Juli um 17 Uhr. Die Aufbauarbeiten auf dem Festivalgelände beginnen bereits Dienstag, 9. Juli. Einlass jeweils ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr , Tageskarte: 20 Euro, Kombikarte 25 Euro. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.kartenwerk.net und www.eventim.de Weiter Informationen: www.talge-open-air.de