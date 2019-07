Bersenbrück. Punk, Rock, Polka und Comedy ist am Freitag, 12. Juli, und am Samstag, 13. Juli, beim 25. Talge Open Air in Bersenbrück im Angebot. Traditionell wird dort auch gekickt: Am Samstag wird auf dem Talger Sportplatz das Kleinhirnturnier ausgespielt.

Eröffnet werden die zwei Tage von Talge von Grillmaster Flash aus Bremen mit Punk Rock. Die folgende Band namens Van Holzen könnte auch ein Team des Kleinhirnturniers sein, aber sie macht eher in Rock als in Fußball. Adam Angst gehen ebenso wie die restlichen Bands des Freitags, Turbostaat und Watch Out Stampede, in Richtung Punk.

Am Samstag eröffnet die Osnabrücker Hardcore-Band Called to Mind den Reigen. Sie hat den Wettbewerb „Rock in der Region“ 2018 gewonnen. Ebenfalls aus Osnabrück kommen die Angefahrenen Schulkinder. Sie zeigen ihre derbe Comedy am Samstag. Mit der Grizzly Adams Band, Montreal und Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts wird der letzte Festivaltag komplettiert. Letztere sorgen mit Speed-Polka für einen zünftigen Abschluss.

Das Talge Open Air auf dem Talger Sportplatz bei Bersenbrück beginnt am Freitag, 12. Juli, und am Samstag, 13. Juli, um je 18 Uhr. Eintritt: 20 Euro pro Tag, Kombiticket 25 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Wir verlosen 2 x 2 Kombitickets. Senden Sie bis zum 11. Juli eine SMS mit der Kennung mobil win talge an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400387 an (Stichwort Talge).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.