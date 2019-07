Bersenbrück. Seit Donnerstag ist die B 214 in Bersenbrück an der Hasebrücke für Bauarbeiten gesperrt. Auch das Bersenbrücker Feuerwehrhaus wird bald blockiert sein. Die Feuerwehr hat aber einen "Plan B" ausgearbeitet.

Bis Ende September soll nun auch der letzte Abschnitt der Ortsdurchfahrt bis zur Ampelkreuzung mit der ehemaligen B68 nördlich des Stadtzentrums saniert sein.

Das Problem dabei: Die Sperrung beginnt an der Hasebrücke der Bundesstraße. Der Fernverkehr muss die Stadt über Alfhausen umgehen. Und der Ortsteil Hastrup östlich der Hase ist im Moment so gut wie komplett von der Stadt abgeschnitten.

Nur für eine kurze Weile, sagt Bürgermeister Christian Klütsch. Nächste Woche sollen die Bauarbeiten richtig in Gang kommen und die Fahrbahnsanierung so weit fortschreiten, dass nach einer Woche ein Zugang über die Hasebrücke in die Stadt hinein für den lokalen Verkehr geöffnet werden kann. „Dann haben wir zwar mehr Verkehr hier am Marktplatz“, bittet er um Verständnis. Ein letztes Mal noch müsse die Stadt „durch den Scheuersack“, dann sei die Bundesstraße durchgehend saniert, Bürgersteige und Radwege erneuert.

Auch für die Bersenbrücker Feuerwehr ist die Baustelle ein Problem. Ihre Fahrzeughalle am Florianplatz ist ebenfalls abgeschnitten.









Sie hat einen Plan B: Nachbarwehren und der Rettungsdienst sind informiert und decken Lücken ab. Das teilt sie auf ihrer Facebook-Seite mit. Und es gibt eine Notausfahrt über den „Ho-Chi-Minh-Pfad“, einen Fußweg zum Florianplatz, den Privatleute in den Sechzigerjahren in den Busch schlugen und der später offizieller Weg wurde.

In diesem Zusammenhang hat die Feuerwehr eine Bitte: Anwohner und Besucher sollten unbedingt die zeitweiligen Parkverbote in den Siedlungstraßen am Stadtwald Freude beachten. Sonst kommen die Einsatzfahrzeuge nicht durch. Dies betrifft die Straßen Waldweg, An der Freude, Wasserkamp und Im alten Dorfe. Wer dort Park- und Halteverbote missachtet, blockiert die Einsatzfahrzeuge und gefährdet Menschenleben.

Für Feuerwehrleute gibt es ein Schlupfloch: Sie haben spezielle Schlüssel in ihren Pkw, mit denen sie die Sperrpfähle auf dem Hasewehr am Hastruper Weg entriegeln können. Auf diese Weise bleiben sie beweglich, können Einsatzstellen auf beiden Seiten des Flusses erreichen. Das schmale Wehr für den Umleitungsverkehr zu öffnen, erscheint dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) aber zu gefährlich. Wohl zu Recht.