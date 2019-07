Ein Toter bei Frontalzusammenstoß in Gehrde CC-Editor öffnen

Nach einem tödlichen Zuammenstoß zwischen Pkw und Lkw in Gehrde wurde die B 214 voll gesperrt. Symbolfoto: Michael Gründel

Gehrde. Auf der B 214 in Gehrde fuhr am Mittwochnachmittag ein Pkw frontal in eine Lkw hinein. Der Pkw-Fahrer starb. Die Sattelzugmaschine brannte aus und löste einen Flächenbrand aus. Die Löscharbeiten laufen, die Bundesstraße ist voll gesperrt.