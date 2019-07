Rieste. Auf dem Diekplatz soll am kommenden Samstag, 6. Juli, wieder Trubel herrschen. Die Arbeitsgruppe "Kurve Rieste" lädt alle Bürger erstmals zum Event "Rieste grillt" ein.

Ab 17 Uhr dürfen hier eigene Tische inklusive Grill aufgestellt werden. Jede Gruppe versorgt sich also selber. Um 18 Uhr wird eine Jury jeden besonders geschmückten Tisch bewerten und den besten prämieren. Dann kann das große Grillfest losgehen.

Am Dienstagabend traf sich die Vorbereitungsgruppe auf Lage. Katharina Walter, Jürgen Mothes, Maren und Holger Stehr, Stefani Schloms, Simone Möllmann, Ina Steinkamp und Ann-Christin Röwekamp waren in allerbester Stimmung, weil nicht nur die Einweihung des Diekplatzes "guten Zuspruch" erfahren hatte, wie Jürgen Mothes erfreut mitteilte, sondern weil sich auch neue Gesichter zur "Kurve" gesellt haben, die inzwischen 13 aktive Mitstreiter umfasst. "Wir haben unsere Fühler überall hin ausgebreitet", berichtet Jürgen Mothes. Es bestünden Kontakte zu den Firmen und Betrieben und es gebe "viele gute Ideen". Er habe den Eindruck, die Kurve sei "im Dorf bekannt" und "die Arbeit anerkannt".

Die Arbeitsgruppe, aus der Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm entstanden, ist allerdings auch äußerst aktiv. Erstmals bietet sie eine Ferienspaßaktion an. Am heutigen Donnerstag, 4. Juli, von 14 bis 17 Uhr, heißt es bei Familie Walter "Jedes Kind ist ein Künstler - Malen auf Keilrahmen". Das Angebot ist fast komplett ausgebucht. Wer spontan noch dabei sein möchte, kann unter Tel. 05464 9686778 bei Dorothe Wojtun anrufen.

Am Samstag, 24. August, von 18 bis 23 Uhr, gibt es das zweite "Riester Dämmershoppen". Dieser Abendflohmarkt mit gemütlichem Treffen der Bürger kam im vergangenen Jahr sehr gut an und findet in diesem Jahr auf dem Diekplatz statt. Anmeldungen für die Stände können ab sofort bei Katharina Walter unter Tel. 0162/4419529 oder per E_Mail unter riesterkurve@gmx.de erfolgen. Bei starkem Regen werden die Stände bei der Johannesschule aufgebaut.

Zum Grillfest werde ein Aschebehälter für die Entsorgung aufgestellt, heißt es. Die Aktion "Rieste grillt" laufe ohne Anmeldung, müsse bei Regen allerdings ausfallen, erklärt Katharina Walter, die wie ihre Mitstreiter jetzt sehr gespannt auf die Resonanz ist.





