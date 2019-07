Eggermühlen. 30 Jahre nach ihrem Amtsantritt hat sich Elisabeth Röckener als Küsterin von der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt verabschiedet. Mit sechs Pfarrern hatte sie in den drei Jahrzehnten zusammengearbeitet. In einem Abschiedsgottesdienst würdigte Pfarrer Michael Franke Röckener als eine Christin, die sich weit über das normale Arbeitspensum einer Küsterin hinaus engagiert habe.

Sichtlich gerührt zeigte sich Elisabeth Röckener, als sie nach dem Gottesdienst das rosenschwenkende Spalier vieler Messdiener vor der Kirche durchschritt. „Sie waren ein Bank für mich“, sagte Franke. Röckener habe ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass er sich nach seinem Amtsantritt in der Pfarreiengemeinschaft vor wenigen Monaten ganz schnell zurechtgefunden habe.



„Ein Küsteramt, wie Sie es gelebt haben, verdient allerhöchste Anerkennung.“ Michael Franke, Pfarrer





Unter Pastor Schwöppe hatte Röckener im Juni 1989 ihre Arbeit aufgenommen. Sie löste damals Ordensschwester Salome ab. Mit den nachfolgenden Pfarrern Plümer, Meyer, Heuermann und Stolte gestaltete Elisabeth Röckener die Pfarrgemeinde mit. „Ein Küsteramt, wie Sie es gelebt haben“, so Franke, „verdient allerhöchste Anerkennung.“





Der nicht enden wollenden Applaus der Gottesdienstbesucher nach Frankes Predigt drückte eindrucksvoll die Dankbarkeit der Gemeinde aus. Und während eines Empfangs im Pfarrheim bekundeten viele Gemeindemitglieder, Elisabeth Röckener sei die gute Seele in der Pfarrgemeinde gewesen.

10.000 Gottesdienste vorbereitet

An die 10.000 Gottesdienste, erinnerte sich die Jubilarin, habe sie in den drei Jahrzehnten organisatorisch begleitet und dabei sehr viele schöne Begebenheiten, aber auch Stunden schwerer Schicksalsschläge in der Gemeinde miterlebt. Das Lektionar, ein Messbuch, das Elisabeth Röckener vor all den vielen Messen sorgsam mit Lesebändchen präpariert hatte, überreichte ihr Pfarrer Franke als persönliches Geschenk. Sein besonderer Dank galt auch Röckeners Familie, die ihr stets den Rücken für das Küsteramt frei gehalten hatte.

Anzeige Anzeige

Elisabeth Röckener, die zwar aus dem aktiven Küsterdienst ausschied, aber in der Gemeinde weiter in Gremien und Vereinen mitarbeitet, dankte für das Vertrauen und die stets gute Zusammenarbeit in der Pfarrgemeinde.