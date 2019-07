Alfhausen. Der Garten Dragić in Alfhausen-Heeke nahm zum ersten Mal am Gartentraum-Sonntag teil und die Besucher wurden keineswegs enttäuscht. Gekommen waren sie vor allem wegen des prächtigen Hochbeets, es gab aber noch mehr zu sehen.

Familiär, herzlich und locker heißt Željko Dragić die Gäste willkommen, die trotz der Hitze an diesem Sonntag kommen, um sich den Garten anzuschauen. Dragić kann kaum fassen, wie viele Interessierte sich auf den Weg gemacht haben: „Von elf bis zwölf hatte ich ungefähr 50. Da waren auf einmal 20 Leute vorne, hinten, überall. Und jetzt, die ganze Zeit ein Kommen und Gehen.“

Es seien Gäste jeden Alters darunter, jung und alt, Familien mit kleinen Kindern, ältere Damen, bisher zehn Familien aus Osnabrück. Auch wenn ihn die Zahl der Besucher überrascht, ist Dragić gut vorbereitet. Allen Gästen bietet er Wasser an, außerdem habe eine Nachbarin ihm extra für diesen Tag Muffins und Erdbeerkuchen gebacken. Eine Gruppe habe nach einem kalten Bier gefragt, dafür wollten sie auch bezahlen. Den Wunsch erfüllte er gerne, ohne Bezahlung natürlich.

Vom Hochbeet seien alle Besucher angetan, erzählt er. Man merkt, wie stolz er darauf ist. Im September letzten Jahres hätten sie angefangen es zu bauen, vor zwei Wochen seien sie fertig geworden: „Das Schöne ist dabei: Das Hochbeet haben wir alleine gemacht. Mein Schwager, das ist der Meister, und ich hab ihm so ein bisschen geholfen.“

Das Beet wird von einer etwa ein Meter hohen Mauer eingefasst und zieht sich in einem Schwung um die Terrasse mit Essbereich hinterm Haus. Es endet unter einem imposanten, schief gewachsenen Walnussbaum, der mit einer Lichterkette geschmückt ist. „Der Walnussbaum ist über 100 Jahre alt“, sagt Dragić. „Der macht was aus, ohne den würde das Hochbett gar nicht so wirken.“

Das Beet selbst ist bunt bepflanzt mit Blumen und Gemüse und blüht in prächtigen Farben. Dazwischen finden sich kugelförmige Lampen, mit denen es abends stimmungsvoll in Szene gesetzt wird. Als der Hausherr einer Besucherin erzählt, dass sein Schwager das Beet gebaut habe, fragt diese, ob man den nicht mieten könne.

Pferde, Hunde, Hühner

Für diesen Sonntag war auch Ponyreiten im Angebot, fiel wegen der hohen Temperaturen aber aus. Das könne man den Tieren nicht antun. Den Pferdehof betreibt die Familie nebenberuflich, sie hat zehn eigene Pferde und zehn Einsteller. Das Ponyreiten bieten sie ein- oder zweimal im Jahr an.

Den Hof bevölkern außerdem zahlreiche Hühner, die frei herumlaufen und Eier legen: „Da schmecken auch die Eier“, kommentiert Dragić. Manchmal werden sie von den zwei Hunden gejagt, aber das dürfte dem Hühnerglück keinen Abbruch tun. Eine Katze gibt es auch.



Sehenswert ist auf dem Hof auch ein großer Feigenbaum. Das mediterrane Gewächs erstreckt sich über mehrere Meter am Eingang des Hofes und trägt Früchte, die in wenigen Wochen reif sein dürften. Dragić erklärt, dass die Kälteeinbrüche im Frühling der Pflanze nicht geschadet hätten, weil der Feigenbaum „seinen Saft in der Wurzel“ lasse. Wichtig sei, die Wurzel zu schützen, das hätten sie mit viel Pferdemist getan. Praktischerweise gibt es davon auf dem Hof ja genug.

Idylle pur



Die Arbeit auf dem Hof macht dem studierten Historiker offensichtlich viel Freude. Den Hof hätten sie vor fünf Jahren gekauft, seine bessere Hälfte sei gerade mit der kleinen Tochter im Schwimmbad. Für eine junge Familie kann man sich kein besseres Zuhause vorstellen – der Hof ist Idylle pur. Die Gäste durften diesen Sonntag daran teilhaben, konnten draußen im Schatten am Tisch sitzen, kühle Getränke und frisch gepflückte Kirschen mit Blick auf das Hochbeet genießen. Und nächstes Jahr klappt's vielleicht auch mit dem Ponyreiten.