Nach und nach treffen die Teilnehmer der Sternwanderung in Tütigen ein. Foto: Jürgen Schwietert

Ankum. Ganz schön zäh: an einem der heißesten Tage des Jahres nahmen Wanderer zu Fuß oder mit dem Fahrrad an der Sternwanderung des Wiehengebigsverbandes teil. Am Sonntagmittag trafen sie sich an der Aussichtsplattform in Ankum-Tütingen.