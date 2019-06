Alfhausen. Sonntag ist der "Tag der Architektur" ausgerichtet von der Architektenkammer Niedersachsen. In Alfhausen stellt sich die 2018 eröffnete Johanna-Kindertagesstätte vor.

Das Gelände der KiTa grenzt unmittelbar an die B 68, teilt dazu die Architektenkammer mit. Dies erforderte eine Lärmschutzwand, die es in die Gestaltung des Außenbereichs einzubinden galt, unter anderem mit einem Fenster als Ausguck, in der die Kinder die Außenwelt jenseits der Mauer wahrnehmen können.

Analog zur Fassadenbekleidung legt sich eine vertikale Holzwand schützend um den Spielbereich. Die Spiellandschaft entwickelt sich über Podeste, um die Höhe der Wand zu kaschieren. I

m Innern bietet die KiTa Platz für drei Kindergarten- und eine Krippengruppe. Die Gebäudestruktur ist gegliedert in Einzelgebäude mit unterschiedlichen Höhen, Dachformen und Materialien. Dadurch entsteht der Eindruck eines kleinen Dorfes.

49594 Alfhausen , Alte Schulstraße 8, Bauherr: Gemeinde Alfhausen, Landschaftsarchitekten: Silke Willems, Udo Hollemann (Die Grünplaner), Architekten: Thomas Belha, Michael Wienken (bw architektur Thomas Behlha, Michael Wienken Architekten). Führungen: Gebäude: 11, 14 Uhr, Freianlagen: 12, 15 Uhr, Treffpunkt: Haupteingang.