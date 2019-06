Ankum. Ein Kaleidoskop? Das Motto des ökumenischen Gottesdienstes der Entlassfeier der August-Benninghaus-Schule Ankum reizte Redner der Feierstunde zu bunten Vergleichen.

Schulleiterin Gabriele Balgenort stellte eingangs Elina Siegert aus der Klasse 10 b mit ihrer Violine und den ehemaligen Schüler Samuel Fiege am Klavier vor, die "Der Herr ist mein Hirte" zu Gehör brachten.

Als Vertreter der Samtgemeinde Bersen als Schulträger spielte der erste Samtgemeinderat Andreas Güttler auf das aktuelle WM-Turnier der Fußballfrauen an. Er verglich Lehrer und Eltern mit Trainern und Schiedsrichtern gewesen. Die Schüler hätten ihr erstes Match gewonnen, könnten ihren ganz persönlichen Sieg feiern. Doch nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es gebe noch viel zu erreichen, etwa im Handwerk, das "goldenen Boden" habe.









Elisabeth Fiege aus der Klasse 10 b stellte mit "As the dear" ein begeisterndes Gitarrensolo vor. Dann spielte Ankums Bürgermeister Detert Brummer-Bange auf den ökumenischer Gottesdienst vor der Feierstunde an, gestaltet von Schülern der Klassen 10 a und 10 b mit Lehrerin Birgit Vanheiden, Pfarrerin Angelika von Clausewitz und Pastor Stefan Tietje. "Im Kaleidoskop unserer Schulzeit" lautete dessen Motto. Die Schüler, seien die Kristalle im Kaleidoskop der Schule gewesen. Brummer-Bange wünschte zum Abschluss "eine krachende Feier".

Bei einem "Siebdruck-Quiz" prüften Miriam Kamp und Stephanie Sackarend, ob die Klassenlehrer ihre Schüler anhand selbstgefertigter Porträts erkennenn. Für die Schulelternvertretung bezeichneten Liesel Billenkamp und Annemarie Koldeweihe das Kaleidoskop als ein Wunderding der Optik. Das gelte auch für den Verlauf der Schulzeit.

Elly Janzen, Klasse 10 b, mit ihrer Violine und Elisabeth Fiege, Klasse 10b, am Klavier, assistiert von Annika Kobrysev, intonierten "Air varie". Emely Bussmann, Bjarne Elseberg und René Moormann von der Klasse 10 a für die Schülerschaft ihrer Erleichetung freien Lauf: Endlich geschafft, endlich der Abschluss, endlich haben die Lehrer nun Ruhe vor der "Rabaukengeneration". Die sorgte aber auch für manches Histörchen, von der Abschlussfahrt nach Berlin bis zum Prüfungsmarathon nach den Ferien.

Mit einer Geschichte von harmoniesüchtigen Zwergen und einem großen grünen Kobold riet Schulleiterin Gabriele Balgenort den Entlassschülern: Nun seid ihr selbst für euch verantwortlich. Nehmt gute Hilfe an, nehmt das Leben an."

Bevor Balgenort die Lehrer Karin Helms-Plog und Andreas Heeke in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, sorgte Florian Brechmann mit Dudelsack und im Schottenrock mit "Highland Cathedral" für den traditionellen Höhepunkt der Feier.

59 Schüler wurden von ihren Klassenlehrern mit einer weißen Rose und den Zeugnissen verabschiedet. Die Jahrgangsbesten Luca Leon Westermann von der 10a, Notendurchschnitt 1,6, und Alina Markwart von der 10b, Notendurchschnitt 1,7, erhielten eine zusätzliche Auszeichnung.