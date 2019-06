Alfhausen. Eine Förderantrag zum Bau einer Kinderkrippe hat die Gemeinde bereit gestellt. Ob gebaut werden müsse, sei aber noch offen, hieß es im Jugend-, Sport- und Sozialausschuss, der am vergangenen Dienstag tagte..

Nach dem Stand der Anmeldungen könnten im kommenden Jahr sechs Krippenplätze fehlen, berichtet Bürgermeisterin Agnes Droste (CDU). Das sei nicht dramatisch, Tagesmütter und die Bildung von integrativen und altersübergreifenden Gruppen könnten den Mehrbedarf auffangen.

Dennoch müsse im Auge behalten werden, ob auf Dauer eine zweite Krippengruppe in der Kita Johanna erforderlich werde. Da das Land Niedersachsen wieder Fördergelder für den Krippenbau in Aussicht gestellt habe, sei ein Antrag vorsorglich gestellt worden. Der Bau werde damit aber keineswegs zwangsläufig durchgeführt, so Droste. Mathias Möller (BLA) wies darauf hin, dass ein rechtlicher Anspruch auf einen Kindergartenplatz für Dreijährige bestehe, aber nicht auf einen Krippenplatz.



Skateranlage ausbauen: Die auf dem Gelände des Sportvereins befindliche Skateranlage möchte Roman Fromm in Eigeninitiative ausbauen. Das berichtete er auf der Ausschusssitzung. Fromm wohnt seit einiger Zeit in Alfhausen, ist gelernter Maurer und leidenschaftlicher Skater. Er plane eine Beton-Skaterrampe auf dem freien Platz neben den bestehenden Rampen. Die vorhandenen könnten auf Dauer auch mit einem Betonbelag versehen werden, der aus seiner Sicht besser geeignet sei. Gerd Steinkamp (CDU) schlug vor zu prüfen, ob ein Neu- und Umbau vom TÜV geprüft und bewilligt werden müsse. Erst dann könne über einen Umbau entschieden werden.

Defibrillator: Ob ein vom Alfhauser Sportverein erhält einen Zuschuss von zehn Prozent der Kosten für die Anschafftung eines Defibrillators. Lars Lohbeck, Ortsjugendsprecher vom Malteser Hilfsdienst Alfhausen (MHD), erklräte dazu, nur wenige Defibrillatoren seien in Alfhausen frei zugänglich. Sinnvoll sei eine Installation zentral im Ort. Die Vorräume der Banken böten sich an, da sie dauerhaft geöffnet und videoüberwacht seien.

Treppe im Hallenbad: Nach dem Umbau der Treppe als Einstieg in das Becken des Schwimmbads erkundigte sich Siegried Hüls (SPD). Die sei nun endlich während der Sommerferien geplant, berichtete Verwaltungsvertreter Stefan Winter.

Ehrenamtslotsen: Agnes Droste bedankte sich bei den ehemaligen Ehrenamtslotsen Reinhold Greve und Seniorenbeauftragten Heinz Speckjohann für ihre geleistete Arbeit.