Bersenbrück. Für das Jubiläumsbuch "50 Jahre Gymnasium Bersenbrück" sucht Bernd Zur-Lienen noch Fotos und Informationen. Insbesondere fragt der Lerher, wer sich auf einem Foto vom Unterrichtsstart 1969 wiedererkennt.

Am 12. August 1969 begann nach langem politischen und organisatorischen Vorlauf der Unterricht am neu gegründeten Gymnasium Bersenbrück, teilt Zur-Linenen mit. Etwa 230 Schüler kamen an diesem Sommermorgen in die damalige Kreisstadt, um in den Klassen 5 bis 8 Mitschüler, das Schulgebäude mit den Klassenräumen in der alten katholischen Volksschule, die neuen Klassenlehre und natürlich den Stundenplan für das Schuljahr 1969/70 kennenzulernen: Spannung pur! Und große Freude, dass der erste Schultag noch nicht mit vollem Plan aufwartet, sondern die neuen Gymnasiasten schon nach der dritten Stunde nach Hause gehen oder fahren lässt.



Der Reporter des Bersenbrücker Kreisblatts schoss dabei das hier veröffentlichte Foto, vergaß aber dazu zu schreiben, um welche Klasse es sich handelte, welche Schülerinnen und Schüler hier freundlich in die Kamera lächelten. Vielleicht ist es ja 50 Jahre später herauszubekommen. Die Abgebildeten müssten mittlerweile zwischen 59 und 62 Jahre alt sein und können sicherlich aus dieser Zeit berichten.

Also: Wer erkennt sich oder jemanden auf dem Foto wieder? Welche Erinnerungen an diesen ersten Schultag, an ihre Schulzeit haben die Abgebildeten?

Die Redaktion, die zurzeit das Jubiläumsjahrbuch erstellt und darin das Foto nebst Kommentaren veröffentlichen möchte, würde sich sehr über Hinweise zu diesem Bild freuen und bittet darum, diese Infos zu mailen an: ehemalige@gymbsb.net

In diesem Zusammenhang ergeht noch eine weitere Bitte: Bezüglich der Abiturjahrgänge 1976 bis 1984 gibt es noch Lücken zu füllen (Abi-Jahrgangsfotos, Fotos von der Feier, evtl. die Abizeitung). Wer solches Material zur Verfügung stellen kann, wende sich bitte an Bernd Zur-Lienen (Mail: bernd.zur-lienen@gymbsb.net).