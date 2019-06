Bersenbrück. Zum 1. Juli feiert Dr. Michael Namislo ein seltenes Jubiläum: Seit 40 Jahren praktiziert er als Augenarzt in Bersenbrück. Seine Geschichte wirft ein Schlaglicht auf eine aktuelle Frage: Es gibt durchaus Wege, die ärztliche Versorgung ländlicher Räume zu sichern.

Aktuell war diese Frage auch schon vor 40 Jahren, erinnern sich Michael Namislo und seine Ehefrau Elfriede. Damals suchte die aufstrebende Kleinstadt Bersenbrück und ihr Umland, die Samtgemeinde Bersenbrück dringend nach einem Augenarzt. Namislo hatte Medizin studiert in Wien, Köln und Freiburg. Die Ausbildung zum Facharzt für Augenheilkunde machte er in Hagen in Westfalen. Danach arbeitete er am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg und in der Augenklinik des Marienhospitals Osnabrück.



Den Kontakt in ihre Heimatstadt Bersenbrück knüpfte damals Elfriede Namislo. Die war bereit, die Ansiedlung eines Facharztes zu unterstützen und stellte zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde Räume in der zentral gelegenen Marktschule bereit.

15 Monate drauf zog die Praxis um in die Hastestraße 5, wiederum mit Unterstützung der Stadt. Die hatte ihr ehemaliges Rathaus hergerichtet zur Aufnahme der Praxis und zweier Beratungsstellen. Zum Start drückten Bürgermeister Bernhard Zur-Lienen die Daumen, Hans Markus, sein Amtskollege auf Samtgemeindeebene und Bernhard Brinkmann, der Samtgemeindedirektor.

Weitermachen in Teilzeit

Im März 1993 eröffnete die Praxis noch einmal neu in einem Neubau an der Bramscher Straße 45, den sie sich mit einem Optikergeschäft teilt. Dort ist sie heute noch anzutreffen. Namislo praktizierte hier als selbstständiger Augenarzt bis 2008.

Damals suchte er eine Lösung, um kürzerzutreten. Zugleich sollte die Praxis erhalten bleiben, sonst hätten die Bersenbrücker bis nach Quakenbrück, Damme, Bramsche oder Fürstenau fahren müssen.

Er fand diese Lösung in „Visual eins“. Im Zentrum dieses Verbundes steht ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Ärztehaus am Klinikum Osnabrück mit Spezialisten unterschiedlicher Ausrichtung für Augenheilkunde und einem Anästhesisten. Angeschlossen sind neun Fachpraxen im gesamten Osnabrücker Land und über seine Grenzen hinaus in Damme und Lengerich.

Anzeige Anzeige

„Die Ein-Mann-Praxis auf dem Land ist wirtschaftlich nicht mehr machbar“ ,bedauert Erik Beeke, Kopf und Motor dieses Verbundes. Eine moderne Praxis auszustatten, erfordere viel Kapital. Angehende Ärzte würden sich damit eine große Bürde auf ihre Schultern laden.

Hinzu komme eine zunehmende Spezialisierung und die Tatsache, dass etwa 70 Prozent der jungen Fachärzte in der Augenheilkunde Frauen seien. Um sie zu gewinnen, müssten Arbeitszeitmodelle her, die sich an die Lebensplanung anpassen ließen, und die biete Visual eins.



Das kann auch Michael Namislo bestätigen, der in der Praxis an der Bramscher drei Tage in der Woche als Angestellter seinem Beruf nachgeht. Trotzdem ist sie durchgehend zu den üblichen Zeiten geöffnet und mit Fachärzten besetzt. „Ich bin damit sehr zufrieden,“ sagt er.

Die Fachpraxis Namislo gehört heute zum MVZ „Visual eins“. Das Team mit dem Ehepaar Elfriede und Michael Namislo (links) und Visual-eins-Chef Erik Beeke (2. von rechts). Foto: Martin Schmitz

An drei Tagen in der Woche praktiziert der 73-Jährige, der hier seine Ehefrau untersucht, auch heute noch, den Rest der Zeit decken Fachärzte des MVZ ab. Foto: Martin Schmitz