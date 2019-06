Bersenbrück. Einstimmig hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück am Mittwochabend in Kettenkamp beschlossen, sich an der Kreisnetzgesellschaft zu beteiligen.

An der Netzgesellschaft können sich zehn Kommunen beteiligen, die Konzessionsveträge mit dem Energieversorger Innogy haben. Sie bringen ihre Strom- und Gasnetze ein und halten zusammen mit dem Landkreis Osnabrück eine Hälfte der Gesellschaft, Innogy die andere.

Melle plant Alleingang

Die Stadt Melle plant allerdings eine eigene Netzgesellschaft mit Innogy. Die Samtgemeinde Bersenbrück hatte bereits 2015 die Hase-Energie GmbH als Netzgesellschaft gegründet mit der Innogy-Mutter RWE für das Gasleitungsnetz in der Samtgemeinde, was der Kommune Gewinne aus der Verpachtung einbringt, wie es auch die Kreisnetzgesellschaft anstrebt.

Langfristig sollte die Hase-Energie auch das Stromleitungsnetz in der Samtgemeinde übernehmen, wie in Bissendorf bereits geschehen und in Melle geplant. Möglich sei das allerdings erst 2026, erläuterte Bürgermeister Horst Baier in Kettenkamp. Und es sei riskant, weil Innogy vom Unternehmen Eon übernommen wird, das als wenig aufgeschlossen gelte gegenüber Kooperationen, so Baier. „Dann lieber die kleine Taube in der Hand nehmen, als auf die fette Taube auf dem Dach zu warten“, sprach er sich für die Beteiligung aus. Halten soll die Anteile die Hase-Energie, die dafür 9,5 Millionen Euro aufbringen muss.