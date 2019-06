Bersenbrück. Mit der ganzen Familie mit Freunden als Mannschaft zu einem Schießwettbewerb antreten: Dazu lädt der Schützenverein Bersenbrück von 1850 am 30. Juni auf seinen Schützenplatz in der Hemke ein.

Man muss nicht Mitglied sein, um mitmachen zu können, teilt der Verein mit. Und die Wettbewerbe sind altersgerecht, sodass Teilnehmer ab acht Jahren in den Teams dabei sein können, die aus je drei bis fünf Personen bestehen. Um 11 Uhr geht es los. Die Teilnahme ist kostenlos.

Geschossen wird mit einer Armbrust auf Tennisbälle, einem Korkengewehr auf Dosen, mit der WII-Konsole auf Moorhühner und mit dem Luft- und Lasergewehr. Und die Kinder können ihre Geschicklichkeit auf einem Minibagger testen.

Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. So geht es für einige Gewinner in den Freizeitpark, in den Zoo oder ins Kino. Für kalte Getränke, warmes Essen und auch Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Für Atmosphäre sorgt an diesem Tag der Musikverein Rote Heide, der diese Veranstaltung musikalisch begleitet.

Die Gruppenwettkämpfe enden um 16 Uhr mit der Siegerehrung. Um 15 Uhr beginnt das Vorschießen zum Schützenfest am 6 bis 8. Juli. Der Verein freut sich auf viele Besucher auf der "Insel der Seligen", wie die Flussinsel Hemke in Bersenbrück auch heißt.