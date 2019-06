Kettenkamp. Ein Jahr lang haben sich die Mädchen und Jungen im katholischen St. Christophorus-Kindergarten zwischen Lernen und Spielen immer wieder mit den „Perlen des Glaubens“ befasst. Zum Abschluss dieses Themas gestalten sie einen Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche am 29. Juni um 17 Uhr.

Der evangelische Bischof Martin Lönnebo aus Schweden hat die Perlen des Glaubens entwickelt. Sein Ziel war es, dass die Menschen die Kraft des christlichen Glaubens für sich entdecken als „Glaube zum Anfassen“.

So entstand der Gebetskranz mit 18 Perlen, bei dem jede Perle eine besondere Farbe und Bedeutung hat. Mit der „Ich-Perle“ begann der Einstieg in das Kindergartenjahr an den Kennlernnachmittagen. Die Kinder erfuhren über diese Perle, dass sie liebenswert und wertvoll sind oder auch, dass Gott sie so geschaffen hat, wie sie sind.









Im Laufe des Jahres gab es Geschichten zu jeder Perle, es wurden Gebete gesprochen, Lieder gesungen, Geschichten gehört und die vier Jahreszeiten mit ihren Besonderheiten erfahren. An einer Wand im Gebäude des Kindergartens entstand über das Jahr eine „Landkarte“, die den Lebensweg Jesu mit Bildern anschaulich darstellt. Auch da gab es immer wieder Verbindungen mit den Perlen des Glaubens - der Wüsten-Perle, der Gottes-Perle oder auch den Geheimnis-Perlen.

Um die Gemeinde an ihrer Freude mit den Perlen des Glaubens teilhaben zu lassen, gestalten die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen einen Gottesdienst am Samstag, 29. Juni um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, zu dem Groß und Klein ganz herzlich eingeladen sind.