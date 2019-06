Bersenbrück. Mit stehendem Applaus verabschiedete der Bersenbrücker Stadtrat Rolf Gelinsky, seit mehr als vier Jahrzehnten ein Architekt des Aufschwungs der Kleinstadt. Doch sein Appell, der Stadtrat möge "sich unterhaken", zu friedlichem Zusammenhalt finden, verhallte.

Dass der langjährige Vorsitzende des Bauausschusses nur noch bleiben wolle, "um die Neulinge im Stadtrat einzuarbeiten" habe er gewusst, berichte Bürgermeister Christian Klütsch (CDU) am Dienstagabend in einer Sitzung des Stadtrates. Doch sein Entlassungsgesuch zu seinem Geburtstag am 22. Mai habe ihn dann doch überrascht.

Andere sicher auch, denn Gelinsky war über Jahrzehnte eine stetige Größe der Stadtpolitik. 1976 zog er in den Stadtrat ein, wirkte von Anfang an im Bauausschuss mit. Wie prächtig sich Bersenbrück in dieser Zeit entwickelt hatte, diesen episch ausufernden Teil seiner Rede ließ der Bürgermeister klugerweise aus. Dafür erwähnte er aber, dass Gelinsky auch 25 Jahre im Kreistag mitwirkte, am Ende das Logistikzentrum des Landkreises nach Bersenbrück holte und den Relaunch des Kreismuseums als Museum im Kloster durchboxte. Nicht so sehr als Lobbyist, vielmehr als integrer Mann mit Sinn für Gerechtigkeit.

Verneigung und Standing Ovations

"Die Stadt verneigt sich vor 40 Jahren Tätigkeit zum Wohle Bersenbrücks", endete Klütsch. Das tat der Stadtrat zumindest nicht, erhob sich vielmehr zum Applaus, weshalb die Abschiedsreden der Fraktionen im Stehen gehalten wurden. Es sei "nicht immer ganz einfach" mit ihm gewesen, spielte die Grüne Elisabeth Middelschulte auf seine Neigung zu lakonischer Kürze gepaart mit erfrischendem Klartext an.

Das bestätigte Gelinsky gewohnt lakonisch, verwies den Stadtrat auf "Wir für hier", den Slogan der Kreissparkasse Bersenbrück, als Appel, "sich unterzuhaken", das Gemeinsame zu betonen und auf kleinlichen Streit zu verzichten. Der Appell verhallte genauso wie der zweier Ratsmitglieder, die in dieser Periode das Handtuch warfen, genervt von Hickhack und Grabenkämpfen.

Gelinskys Nachfolger Daniel Reinders übernimmt auch seinen Sitz im Bauauschuss. An dessen Spitze tritt Michael Streh (CDU), den Middelschulte verdächtigte, der Mann aus der Führungsebene der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück könne befangen sein, das Unternehmen baue auch in der Stadt. Aber nur Häuser, hielt CDU-Fraktionschef Gerd Uphoff dagegen, der Bauausschuss sei für Straßen und Baugebiete zuständig. Das brachte Manfred Krusche so auf, dass er Uphoff vorhielt, er solle gefälligst keine Tatsachen "wegdiskutieren". So sei er nicht gestrickt, bot Strehl eine faire und offene Zusammenarbeit an, was der Stadtrat letztlich akzeptierte.

Wieder im Streitmodus

Als Gelinsky schon gegangen war, bot sich der Stadtrat trotz Temperaturen über 30 Grad im Sitzungsraum des Feuerwehrhauses hitzig-verbissene Diskussionen um viele Themen, unter anderem um die Rolle des Gestaltungsbeirates der niedersächsischen Architektenkammer. In der letzen von Rolf Gelinsky geleiteten Bauauschusssitzung hatte ein Vertreter das Gremium auf Wunsch der Grünen vorgestellt, das Kommunen Kompetenz in baulichen Planungsprozessen anbietet.

Der Ausschuss begrüßte eine Beteiligung des Gestaltungsbeirates beim neuen Stadtentwicklungsplan, allerdings erst, "wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben", wie Gelinsky es formuliert hatte. Der Verwaltungsausschuss präzisierte den Beschlussvorschlag in ein Mitwirken, nachdem das Planungsbüro seine Bestandsaufnahme gemacht und einen ersten Vorschlag vorgelegt hat, der danach in städtischen Gremien und Workshops auch mit Bürgern oder Kaufleuten bearbeitet werden soll.

Die Grünen hingegen bestanden auf einer Beteiligung von Anfang an, assistiert von SPD und Wählergemeinschaft. Zu viele Köche am Brei behagten Klütsch nicht, sein Vertreter Hans Koop sah im Gestaltungsbeirat nicht mehr als eine "Lobby" der Landesarchitektenkammer. Es kam die Frage auf, ob der Beirat eine so frühe Beteiligung überhaupt wünsche. Der Grüne Josef Weissmann verteidigte seine Forderung, verbissen und wortreich, irgendwann drohte Klütsch mit Wortentzug. Nach langer Diskussion setzte die CDU-Mehrheit gegen die übrigen Fraktionen den Beschluss durch, den Beirat bei der Sichtung des ersten Entwurfs hinzuzuziehen. Aus dem Streitmodus fand der Stadtrat den Rest des langen Abends nicht mehr heraus.