Bei einem Unfall in Ankum verletzte sich ein Radfahrer schwer. Der Verursacher flüchtete. Symbolfoto: Jürgen Mahnke/dpa

Ankum. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag letzter Woche in Ankum ein 57-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete in einem blauen Auto.