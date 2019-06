Bersenbrück. Ab Donnerstag, 4. Juli, wird ein Abschnitt der B 214 an der Hasebrücke in Bersenbrück für Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die Arbeiten sollen Ende September fertig sein. Der überörtliche Verkehr wird über Alfhausen umgeleitet. Die Stadt hofft, dass Ende Juli zumindest eine lokale Verbindung über den ersten Bauabschnitt zum Ortsteil Hastrup geöffnet werden kann.

Hastrup ist nämlich während der Bauarbeiten von Bersenbrück abgeschnitten, weil die Sperrung auch die Hasebrücke der Bundesstraße betrifft. Zumindest während des ersten Bauabschnitts, in der die niedersächsische Straßenbaubehörde die Verschleißdecke der Fahrbahn erneuert bis zu Einmündung der Straße Im alten Dorfe. Ab da arbeiten Straßenbauamt und Stadt Hand in Hand, erneuern gemeinsam Fahrbahn und Geh- und Radweg. Zuerst bis zur Höhe Hasestraße, dann weiter bis zur Ampelkreuzung, ab der die Bundesstraße in den vergangenen Jahren bereits saniert worden ist.

Weil der Umfang der Arbeiten geringer ist, hofft man diesmal mit einer kürzeren Bauzeit auszukommen, erklärt Phil Wesselkämper von der Stadtverwaltung am Dienstagabend im Stadtrat. Außerdem hoffe die Stadt, nach der Deckensanierung im ersten Abschnitt, spätestens aber nach dem zweiten Bauabschnitt, sei eine Verbindung zwischen Stadt und Hastrup über die Hasestraße möglich, für die deren Einmündung zur Bundesstraße wieder geöffnet werden müsste.

Ausnahme: Reggae Jam

Gewerbebetriebe und die Tankstelle im Bauabschnitt sollen über die gesamte Bauphase provisorisch erreichbar bleiben. Der überörtliche Verkehr aus Richtung Ankum wird über die Umgehungsstraße der B 68 nach Alfhausen über die L 76 (Riester Straße) und die L 107 (Neuenkirchener Straße) nach Hastrup jenseits der Brücke umgeleitet. Aus Gehrde kommend fließt der Umleitungsverkehr in Gegenrichtung um die Stadt herum. Für die An- und Abreise zum Reggae Jam-Festival am ersten Augustwochenende sollen die Bauarbeiten einige Tage ruhen.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahme.