Bersenbrück. Horst Baiers Amtszeit als Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück endet im kommenden März. Er wolle aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Bürgermeisterwahl 2020 antreten, gab der Amtsinhaber am Dienstag bekannt.

In einer Mitteilung kündigt Baier an, er strebe eine neue berufliche Herausforderung an. "Die Arbeit in der Samtgemeinde Bersenbrück war und ist für mich sehr bereichernd und interessant. In der Zeit seit meinem Amtsantritt 2012 konnte ich viele Projekte und Herausforderungen begleiten, die in meinem beruflichen Leben einen besonderen Stellenwert gewonnen haben."

Die Samtgemeinde habe sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und umfangreich in nachhaltige Strukturen investiert. Die Samtgemeindeverwaltung sei sehr gut aufgestellt, verfüge gutes Knowhow, hohe Leistungsbereitschaft und Motivation. Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Klimaschutz oder Bildungsmanagement seien auf einem guten Wege. Die bestehenden und neu gegründeten Gesellschaften hätten sich gut entwickelt und seien für Herausforderungen gut gerüstet. "Von daher ist es für mich ein guter Zeitpunkt, über eine berufliche Veränderung nachzudenken," so die Mitteilung.

Ihm sei wichtig, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt seine Entscheidung öffentlich zu machen, damit die Fraktionen Zeit für eine Weichenstellung für die Zeit danach hätten. Er werde bis zum Ende seiner Amtszeit mit vollem Einsatz weiterarbeiten und begonnene Projekte wie das Naturschutz- und Bildungszentrum, die Bädergesellschaft mit dem Hallenbadneubau und die Beteiligung an der Kreisnetzgesellschaft mit Nachdruck vorantreiben.

Familiäre Gründe seien ausschlaggebend für ihn gewesen, erklärt Baier gegenüber der Redaktion. Vor drei Jahren sei seine Ehefrau aus beruflichen Gründen aus Osnabrück nach Hannover gewechselt. Die beiden hätten ihren Haushalt in Osnabrück aufgelöst, Baier zog um nach Rieste in der Samtgemeinde. Nun hofft er auf mehr Familienleben, vielleicht im Rheinland, in dem seine Frau ihre Wurzeln hätte und seine beiden Töchter aus erster Ehe leben.

Außerdem sei es typisch für ihn und seine Karriere, sich alle sechs bis acht Jahre eine neue Herausforderung zu suchen, nun sei der geeignete Zeitpunkt gekommen. Die Entscheidung, Bersenbrück zu verlassen, sei bereits vor seiner Kandidatur für das Landratsamt im Landkreis Osnabrück gefallen. Das Landratsamt habe er als eine reizvolle Verlängerung dessen betrachtet, was er in der Samtgemeinde getan und erreicht habe.

Vor dem Bürgermeisteramt war er in großstädtischen Kommunen und ihren kommunalen Betrieben tätig. In der Samtgemeinde stieß er Dinge an, die man als Versuch betrachten kann, Ideen und Strukturen aus großstädtischen Kommunen für ländliche Kommunen zu modifizieren, Gemeindewerke zum Beispiel.

Die CDU, die Baier im Samtgemeinderat nach 40 Jahren Vorherrschaft in die Opposition zwang, reagiert verständnisvoll auf seine persönliche Entscheidung. Fraktionssprecher Gerd Uphoff und Samtgemeindeverbandsvorsitzender Axel Meyer zu Drehle kündigen Gespräche mit den übrigen Ratsfraktionen an, um auszuloten, ob ein gemeinsamer Bürgermeisterkandidat möglich sei. Dessen wichtigste Aufgabe sei dann die Schuldenreduzierung. In der Baier-Ära stieg die Verschuldung der Samtgemeinde von gut 20 auf knapp 40 Millionen Euro.



"Wir haben für ihn Verständnis, finden aber schade, dass er geht", sagt Dirk Raming von der UWG Ankum als Sprecher des Bündnisses aus Wählergemeinschaften, SPD und Grünen, das in den vergangenen Jahren sehr konstant Baiers Kurs stützte. Baier habe für die Samtgemeinde Projekte aufgelegt, "die keiner von uns auf dem Schirm gehabt hätte, wie zum Beispiel die Hase-Energie GmbH."

Die Fraktionen des Bündnisses müssten sich nun sortieren in der Frage eines gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Zu Gesprächen ü mit der CDU seien man bereit. Ob es dabei zu einer Einigung komme, "das hängt letztlich vom Kandidaten ab", so Raming.