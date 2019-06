Bersenbrück. Sie ist der Eckpfeiler der Bersenbrücker Kolpingfamilie. Und er Schütze, Feuerwehrmann, immer ansprechbar und bereit, Aufgaben mit Verantwortung zu Übernehmen: Am Tag der Ehrenamtlichen ehrte Bersenbrück Marion Grafe und Christof Ter Heide.

In diesem Jahr fand die Feier im schattigen Garten des Hotels Lange statt eine Idee, die sich bei hochsommerlichen Temperaturen als goldrichtig erwies. Umrahmt wurde die Feier vom Gitarrenduo Ramona Bücker und Tim Sandkämper. „Man fühlt sich bei den Temperaturen, dem Ambiente und nicht zuletzt der Musik nach Spanien versetzt“, sagte ein Teilnehmer.



“Viele Menschen engagieren sich in Bersenbrück und bereichern somit das gesellschaftliche, sportliche und kulturelle Leben," erklärte Bürgermeister Christian Klütsch. "Und genau das macht unsere Stadt lebendig und lebenswert“. 88 Vereine und Verbände gebe es in der Stadt. Sie seien für die Gesellschaft unverzichtbar. Deshalb möchte die Stadt am Tag der Ehrenamtlichen einmal Dank sagen für das ehrenamtliche Engagement.

Klütsch ehrte Marion Grafe, die seit 1994 Mitglied der Kolpingsfamilie ist, von 1998 bis 2000 war sie im Vorstand als Vertreterin der Kolpingjugend, von 2003 bis 2011 als stellvertretende Vorsitzende, ab 2012 bis heute Vorsitzende. Außerdem macht sei seit etwa 20 Jahren als stellvertretende Schiesssportleiterin im Vorstand des Schützenvereins Bersenbrück von 1850 mit und gehörte von 2006 bis 2011 dem Stadtrat an.

Christof Ter Heide ist ein leidenschaftlicher Schütze und Feuerwehrmann. Der Geehrte war von 1978 bis 1986 Tenorhornspieler im Fanfaren- und Trompetenkorps „Rote Heide“, 1981 wurde er Kinderkönig im Schützenverein „Drei Burskupper“, von 1984 bis 1988 Gruppenleiter im Zeltlager der Katholischen Jugend. 1986 gründete er den Jugendzug im Schützenverein Bersenbrück mit, begleitete ihn bis 1991 als Kassierer und stellvertretender Zugführer. 1988 wurde er Jugendkönig. Von 1991 bis 2005 übernahm er Posten als Schießsportleiter, Zugführer Hastrup und stellvertretender Kommandeur im Schützenverein Bersenbrück. 1998 wurde er Schützenkönig im Schützenverein Bersenbrück.

1988 trat er in die Freiwillige Feuerwehr Bersenbrück ein. Er verwendete viel Zeit auf unterschiedliche Lehrgänge, ließ sich auch für Führungsaufgaben ausbilden. Von 2012 bis 2018 war er stellvertretender Ortsbrandmeister und Mitglied im Samtgemeindekommando.

Ter Heide betätigte sich auch als Wahlhelfer, gehört seit 2019 zum Kegelausschuss der Stadt und Samtgemeinde Bersenbrück. „Eine derartig umfangreiche ehrenamtliche Betätigung ist nur möglich, wenn auch die Ehefrau mitzieht, daher geht unser Dank auch an Claudia Ter Heide“, sagte Klütsch unter Beifall und überreichte beidne Geehrten mit seinen Stellvertretern Franz Buitmann und Hans Koop die Urkunden der Stadt und des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, dazu eine Nadel und ein Präsent.