Bersenbrück. Das goldene Priesterjubiläum von Pfarrer i.R. Klaus Warning feiert die Pfarreiengemeinschaft Hasegrund in drei Gottesdienste an unterschiedlichen Orten. In Bersenbrück setzte sich der streitbare Pfarrer dafür ein, Frauen das Priesteramt zugänglich zu machen.

Dem Abendgottesdienst in der St.-Vincentius-Kirche Bersenbrück folgte eine Sonntagsmesse in der Kapelle Mariä Himmelfahrt in Bieste. am Sonntag, 30. Juni, folgt St. Johannis Alfhausen, Beginn 9 Uhr.

Pfarrer Jan Wilhelm Witte hieß den Jubilar in Bersenbrück willkommen und dankte ihm für „50 Jahre Priester da sein“, ein halbes Jahrhundert Dienst an der Kirche und vor allem am Nächsten. Witte hob hervor, dass es wichtig sei, so ein Jubiläum zu feiern "in diesen kirchenkritischen Zeiten".

Warning erwähnte in seiner Predigt, er sei am 21. Juni 1969 mit vier weiteren Mitbrüdern von Bischof Helmut Hermann Wittler in der Heilig-Geist-Kirche in Oesede zum Priester geweiht worden. Ein Satz Papst Johannes XXIII. hatte sich beim ihm und seinen Mitbrüdern eingeprägt: Macht die Türen und Fenster weit auf.

Es war eine Zeit des Aufbruchs für die Kirche, wo er und seine Mitbrüder dabei sein wollten. Im Theologiestudium ab 1963 seien seine Vorgesetzten sehr autoritär gewesen, sodass nur 18 von 36 Mitbrüdern zum Priester geweiht wurden.









Anzeige Anzeige

Als Seelsorger gewirkt hat er in Hamburg, in Lübeck auch Jugend- und Studentenpfarrer; in Fürstenau war er zugleich Lehrer in der Integrierten Gesamtschule, Pfarrer in Kiel und Rundfunkbeauftragter für den privaten Rundfunk im Bistum Osnabrück und Erzbistum Hamburg: als "Ruheständler“ unterstützte er 2014 bis 2018 das Pfarrteam der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund.

Besonders gefallen habe ihm, 13 Jahre Kaplan zu sein mit der Möglichkeit sehr viel zu lernen in der Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit. Während der Ansprache ging er auch auf ein Bild seines Freundes, des Malers und Pfarrers Sieger Köder mit dem Titel „Hingabe“ ein, das es als Glasfenster in der Friedhofskapelle der Jesuiten in Pullach bei München gibt. In diesem Zusammenhang sprach er sich für die Weihe von Frauen zu Priesterinnen ein. Leider seien die Bischöfe, die es befürworten, noch nicht mutig genug, ihre Macht wahrzunehmen.

Für sich könne er das Fazit ziehen, sich in dieser Kirche zu engagieren und er habe den von ihm betretenen Weg nicht bereut. Daher wünsche er sich, dass die Kirche sich noch weiter öffne. Mit dem Satz „Der Priester solle in erster Linie den Mensch Gutes tun“ beendete er seine Ansprache.

Jan Wilhelm Witte verlas ein Glückwunschschreiben von Bischof Franz-Josef Bode, das von hoher Anerkennung sprach. Nach den Gottesdiensten gab es herzliche Begegnungen mit Gemeindemitgliedern, auch Abordnungen aus seinen früheren Wirkungsstätten. Vertreter des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates dankten ihm für sein bisheriges Wirken und wünschten ihm bei seinem Wirken als „Pastor im Ruhestand“ Gesundheit, Schaffenskraft und Gottes Segen.